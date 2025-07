La diputada del PRO Laura Machado se mostró en sintonía con el Poder Ejecutivo al sostener que acompañará y militará el veto presidencial contra las leyes aprobadas recientemente en la Cámara de Senadores que impliquen un incremento del gasto público, y cuestionó los reclamos de los gobernadores a la Nación por los fondos coparticipables.

"No solamente que lo voy a acompañar sino que lo voy a militar, pero además hay que entender que es un absurdo lo que está pasando", sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia, y sumó: "No pueden reunirse gobernadores, que nunca han hecho un recorte en sus provincias del gasto improductivo, para pedir más fondos de supuestos ATN, que por estrategia y por declaración de la ley, le corresponden la discrecionalidad al Gobierno Nacional".

En la misma línea, se preguntó: "¿Se iban a reunir gobernadores y le iban a sacar los ATN al kirchnerismo? No hay forma, pero ahora están en la vereda enfrente y se ocupan no solo de no hacer en sus provincias los ahorros que corresponden, sino seguir garrapineando de alguna forma los fondos nacionales, que en este caso tampoco le corresponden".

Para Machado, la extensión de la moratoria previsional configura un nuevo problema en el sistema jubilatorio y afecta directamente a los beneficiarios. "Si hay una decisión política de que toda esa gente tenga un seguro de ingreso para la vejez, que se haga con fondos generales de la Nación, no con la plata de otros jubilados que consiguieron la posibilidad de que su empleador les haga los aportes. Es muy fácil ser generoso con la plata ajena", sentenció.

Por último, cuestionó el desequilibrio presupuestario que genera la aprobación en la Cámara de Senadores de la emergencia en discapacidad, y vaticinó que dará lugar a irregularidades. "La ley que se aprobó genera otro desequilibrio en el área de discapacidad, donde van a ingresar al sistema nuevas situaciones de personas que no está debidamente comprobado si tiene efectivamente la discapacidad", denunció.

"La situación es incómoda porque es un discurso fácil, dentro del populismo, es decir, defiendo a los jubilados, defiendo a los discapacitados, y Milei es una mala persona que no quiere aprobar estas leyes", aseveró, y concluyó: "La realidad es que bajo esos fines loables se utilizaron muchos para generar prestaciones que no se hacían, discapacidades que no eran tales o jubilar a personas que no necesitan una jubilación".

Con información de Noticias Argentinas