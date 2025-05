Provincias: la recaudación de Ingresos Brutos se desploma y complica la futura reforma fiscal de Nación

La recaudación del principal impuesto que cobran las provincias, Ingresos Brutos, cayó en marzo el 17,5% real en comparación con igual período del año pasado; hecho que le puede generar complicaciones a las intenciones de la administración de Javier Milei de pasarle a los gobernadores una parte de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA).



Los datos corresponden a la consultora Politikon Chaco, la que plantea que entre enero y marzo ese tributo dejó de aportar un 9,6% respecto de igual período del año pasado.



Al explicar las causas de la caída, el titular de la empresa, Alejandro Pegoraro, detalló que el escenario de cada provincia es muy diferente y por lo tanto existen distintas causas que pueden afectar a los ingresos, pero aclara que “el punto en común” que hay entre todas es la “merma del consumo, el incremento de la irregularidad y la desinflación”.

Sobre todo cuando los precios se desaceleran implica que las provincias recaudaron en términos relativos más el año pasado que ahora, porque los precios eran más altos. Es el efecto contrario que se genera cuando la inflación sube.

Cabe recordar que el Impuesto a los Ingresos Brutos es un tributo a la facturación y por su poder recaudatorio corre en paralelo a los precios, pero también es muy sensible a la informalidad.

Principal ingreso, en caída

“El impuesto a los Ingresos Brutos es el principal tributo en términos de recaudación de las jurisdicciones subnacionales: $6,5 billones totales de recaudación en el consolidado (78,9% del total) aunque su desempeño relativo fue negativo: cayó 9,6% respecto a igual período del 2024”, informa Politikon.

El reporte agrega que “este tributo presenta variaciones negativas de manera sostenida desde abril de 2024, sin lograr aún una recuperación en los inicios del corriente año”.

“Pero agravando ese panorama, las caídas vienen siendo más significativas con el correr de los meses del año, cercano al -20% particularmente para marzo”, señala.

En diciembre de 2024 la contracción fue del 0,8%; en enero, 5,2%; febrero 6,1% y en marzo se profundizó al 17,6%. Ese margen de caída es similar al que hubo en octubre y julio de 2024, cuando la merma fue del 18,3%.

En los desempeños individuales por distrito, Ingreso Brutos tuvo alzas en la minoría de los distritos: fueron ocho, con La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego a la cabeza presentando crecimientos de doble dígito. Entre las jurisdicciones con descensos, se destacan las de Salta, Buenos Aires y CABA, únicos en mostraron bajas de doble dígito.

La mirada desde las provincias

En ese sentido, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, explicó a Ámbito que la merma de recursos de Ingresos Brutos en los grandes distritos, se debe a que a pesar de que hay una recuperación de la actividad, hay sectores que están subiendo que están exentos, como el campo en las grandes provincias. “En el caso del comercio todavía está abajo y no se recupera y además no se puede descartar que haya algo de incremento de informalidad”, explicó el funcionario santafesino.

El funcionario no descarta que ese escenario puede complicar la discusión de la reforma tributaria que plantea el Gobierno para fin de año, que pretende que Ingresos Brutos desaparezca y sea reemplazado por un IVA provincial. “Por ahora no hay nada oficial”, señaló, al advertir que la Casa Rosada todavía no puso la discusión sobre la mesa. Olivares considera que los cambios que plantea Luis Caputo para que las provincias compitan entre si ofreciendo menores impuestos “no se puede hacer de golpe”. También observa que “hay provincias que no podrían tener un IVA provincial porque la alícuota tendría que ser muy alta”.

Más allá de eso, el funcionario santafesino planteó reparos a una iniciativa que según trascendió, estaría impulsando el Palacio de Hacienda para eliminar el SIRCREB, que convierte a los bancos en agentes de retención de Ingresos Brutos.

El Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias, altamente denostado por contadores y tributaristas, permite a las provincias cobrar de antemano el impuesto, antes de la liquidación final.

Olivares entiende que si se eliminara el SIRCREB las provincias quedarían en debilidad de posición para negociar la reforma tributaria que impulsa el gobierno de Javier Milei. No obstante, considera que el problema que tienen que resolver las provincias “son los saltos a favor” que quedan para los contribuyentes, que pagan de más y no pueden compensar con otros impuestos, o no reciben dinero de vuelta.

Otros impuestos provinciales se recuperan

La recaudación del impuesto a los Sellos totalizó una recaudación por $0,7 billones en el primer trimestre del año (8,9% del total) y presentó un alza consolidada del 60% real interanual, lo que indica que es el de mejor desempeño en el período. En los primeros cuatro meses del 2024 exhibió descensos reales promedio del 32%.

Por su lado, el impuesto Inmobiliario representó el 5,6% de la recaudación, totalizando $0,5 billones en el período, presentando un alza real del 1% interanual, aunque muestra un desempeño volátil en el último tiempo, con caídas importantes en principios del 2024, fuerte recuperación hacia finales de ese año y un inicio de 2025 alternando subas y bajas, aunque el fuerte incremento específico de marzo del corriente le permitió cerrar el trimestre con variación positiva.

Con información de Ámbito