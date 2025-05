Impuesto a las Ganancias: el cambio clave que prepara el gobierno de Milei

Los cambios se harían por medio de una Resolución General y simplificarían la presentación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias con el objetivo de reducir la carga administrativa sobre los contribuyentes.

En este sentido, el Gobierno podría eliminar pronto uno de los elementos más complejos de las Declaraciones Juradas del gravamen: la justificación patrimonial, incluyendo el monto consumido, que es el dinero utilizado para vivir durante el año.

El tributarista Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, explicó que "se eliminaría la obligación de detallar los bienes al 31 de diciembre de cada año en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias".

"En consecuencia, si el contribuyente se adhirió al REIBP (Régimen Especial de Ingreso del Impuesto Bienes Personales) ya no se deberán detallar los bienes que se posee. Lo mismo sucede si no se supera el Mínimo No Imponible del Impuesto sobre los Bienes Personales y la persona no está inscripta en el impuesto", explicó.

El especialista detalló que estas medidas harían que ARCA ya no cuente con el detalle de los bienes, el dinero que se utilizó para vivir durante el año y otra información cruzada entre cruzar ingresos, consumos y activos para verificar la consistencia de la declaración.

De este modo, la nueva declaración jurada estaría centrada exclusivamente en las rentas como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos.

Según el tributarista, la medida sería positiva desde la perspectiva del contribuyente ya que facilitaría la determinación del impuesto para que, incluso, puedan autoliquidarlo en forma simplificada.

Sin embargo, advierte que más allá de que no se deba presentar justificación patrimonial, el contribuyente debería seguir elaborándola internamente para evaluar eventuales riesgos fiscales por gastos y activos no justificados.

La contracara de una medida de este tipo, aclaró, tiene implicancias relevantes para ARCA, ya que el organismo resignaría una herramienta de fiscalización.

"La justificación patrimonial permite detectar incrementos patrimoniales no justificados, inconsistencias entre ingresos y consumos, bienes que no se condicen con las rentas declaradas, entre otros", alertó.

"Eliminar este control debilita la capacidad del ARCA para detectar evasión, especialmente en segmentos con rentas no registradas o informales", agregó.

Cronista