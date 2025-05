Fijaron fecha para el juicio por el siniestro vial en Av. Paraguay: “Nos arruinaron la vida”

Se fijó la fecha para el inicio del juicio contra los implicados en el siniestro vial de Avenida Paraguay ocurrido en 2023, cuando una pareja intentaba cruzar de forma peatonal la arteria, a la altura de una rotonda próxima a locales bailables, llevando un carro sandwichero y fue embestida por un automóvil que luego se dio a la fuga.

“Yo estoy pidiendo justicia, es lo único que quiero, que se hagan cargo de lo que me hicieron porque me arruinaron la vida completamente a mí, a mi familia, a mis hijas”, expresó en Aries, Edgardo Oviedo, quien junto a Erica su pareja, resultaron gravemente lesionados en el hecho.

Oviedo aclaró que junto a su familia, “vivía bien” gracias al trabajo con el carro sandwichero, sin embargo tras el siniestro “quedé sin nada”, puntualizando en la necesidad de resolver su situación habitacional actual.

“Vivimos como podemos, estoy cobrando ahora una pensión de $240 mil que no me alcanza ni para el alquiler. Quedé sin nada, quedé sin piernas, sin laburo, sin dignidad prácticamente y no me gusta decirlo, pero es la realidad y tengo que decirlo ahora que ya se aproxima el juicio para que la gente sepa lo que ocasionó esta persona”, insistió.

Sobre aquel 5 de noviembre de 2023 cuando ocurrió el siniestro, Edgardo recordó que fue una sumatoria de agravantes

“Todo está filmado, se pasa el semáforo en rojo, vienen con las luces apagadas. Yo no me acuerdo porque perdí el conocimiento, mi señora si se acuerda todo, a ella la arrastra 100 metros porque había quedado enganchada en el auto; después hizo marcha atrás y para escaparse la volvió a atropellar. Se dieron a la fuga y se fueron a seguir de joda”, relató.

Según lo establecido, la audiencia será presidida por el juez Federico Diez y se desarrollará desde el 28 de mayo hasta el 5 de junio próximo. Serán juzgados Sebastián Juan Albornoz de 27 años, como autor de los delitos de lesiones gravísimas, en concurso ideal y bajo la modalidad dolosa con dolo eventual; y David Maximiliano López y para Norma Alejandra Díaz como coautores del delito de encubrimiento de los delitos de lesiones gravísimas.

“Estoy haciendo rehabilitación, ya estoy caminando con prótesis cortas, no tienen rodillas, son para empezar, y gracias a Dios las domino bastante bien. Me gustaría que se haga cargo de unas prótesis, que se haga cargo de mil cosas, que pague por lo menos algo, porque yo la verdad estoy perdido”, cerró