Se promulgó la legalización de las apps de transporte en Salta

En el marco del acto por la entrega de colectivos para uso social, el intendente capitalino, Emiliano Durand, se refirió a la oficialización de las apps de transporte de pasajeros, mediante su publicación en el boletín.

"Ya es totalmente legal, es una gran iniciativa que no genera ningún impuesto nuevo, el que labura en Uber no paga nada, a la muni no tiene que pagarle nada, no hay ningún registro, y esto es importante porque nosotros queremos que la gente labure sin trabas y sin miedo a que la policía lo persiga", manifestó.

Durand informó que la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial será el órgano de aplicación y que en los próximos días se publicará la reglamentación.

Respecto la entrega de colectivos, el jefe comunal destacó el trabajo articulado con la Provincia. "Existe un ida y vuelta para resolver los problemas. Estos colectivos permitirían que los chicos y abuelos de clubes de barrios puedan trasladarse y participar de actividades sociales", expresó.

Detalló que son cuatro unidades para la Capital que tendrán finalidad social como por ejemplo el traslado de clubes de barrio o de clubes de abuelos.