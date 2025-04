“Todo el mundo usa Google para buscar algo”, afirmó Napoleón Gambetta al comenzar su columna semanal en Aries. Y añadió: “Yo quiero buscar los antecedentes de una persona e inmediatamente ingreso el nombre en Google y ahí me va a salir toda la información que está en internet”. Ese fue el disparador para analizar cómo funcionan los registros de deuda y qué derechos tiene una persona para pedir la eliminación de datos antiguos.

Gambetta retomó un tema tratado en columnas anteriores: las consecuencias de no pagar la tarjeta de crédito. “Voy a figurar no solamente en la central de deuda del Banco Central, sino en Noesis, en Veraz”, advirtió. Luego planteó una de las dudas más comunes: “¿Puedo salir del Veraz? ¿Pueden ya salir mis datos del Veraz?”.

La respuesta, explicó, está en la ley de Protección de Datos Personales. “Las deudas de más de cinco años pueden ser eliminadas del Veraz o de Noesis, aunque no las haya pagado. No importa que no las haya pagado”, señaló. También aclaró que si la deuda fue saldada, puede seguir figurando por hasta dos años desde el momento del pago.

“Después de cinco años, la deuda prescribe. Ya no me la pueden cobrar, entonces no tiene sentido que me siga perjudicando”, sostuvo. Según la ley, cualquier persona puede pedir que esa información se elimine o se corrija si es errónea. Para eso, hay que enviar una nota formal a las entidades. “Noesis y Veraz tienen oficinas en Buenos Aires, en Salta es más complicado”, reconoció el abogado.

Gambetta cerró con una reflexión sobre el alcance del derecho al olvido. “Lo mismo aplica para cualquier tipo de información incorrecta que esté en bases de datos. Puedo solicitar la rectificación inmediatamente”, afirmó. Su mensaje fue claro: conocer la ley puede marcar la diferencia entre seguir penalizado por una deuda vieja o ejercer el derecho a una segunda oportunidad.