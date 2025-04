León Gieco, Lito Vitale y Alin Demirdjian lanzan una canción por aniversario del Genocidio Armenio

“Golondrinas’ fusiona dos canciones, el tema de Eduardo Falú y Jaime Dávalos, y ‘Tsitsernak’, que significa ‘golondrina’ en armenio, y surge a raíz de un mensaje de León Gieco”, cuenta Alin Demirdjian, una cantautora armenia quien este jueves lanza ese single junto al legendario artista argentino. Un trabajo del que participan también músicos de su país y representantes de la música nacional como Lito Vitale (que produjo la canción) o el bajista Javier Malosetti.

La canción, interpretada en ambos idiomas, conmemora el 110 Aniversario del Genocidio Armenio y el Día de Acción y Tolerancia entre los Pueblos, que coinciden el 24 de abril. “Soy argentina, nací en Buenos Aires e hice mi carrera musical acá, pero también soy descendiente de armenios, siempre estuve activa en la colectividad y hace poco más de cinco años me dieron una beca para hacer el proyecto ‘Una provincia, una canción’ en Armenia y en Artsaj (Nagorno Karabakh)”, cuenta. Ese proyecto llegó a Gieco algunos años más tarde y, un día, León la sorprendió con un mensajito: “¿por qué no hacemos algo juntos?”

El cantautor de Cañada Rosquín, cuenta Demirdjian, tenía gran parte del proyecto en la cabeza, el concepto, con quiénes trabajarlo y hasta la fecha de lanzamiento. “Yo tuve la idea de que las canciones fueran éstas, de que hiciéramos esta fusión. A él le gustó y le emocionó mucho, porque además de que las dos canciones significan golondrina, comparten mucho el mensaje de la golondrina, que es el ave que representa la migración y el exilio”, explica la cantante. “Tenían mucho que ver con la fecha que vamos a estar conmemorando, que es el 24 de abril, este año el 110 aniversario del genocidio armenio”, agrega.

La participación de Vitale también emocionó a la joven cantautora. “¡Siempre quise trabajar con él!”, reconoce. “También empezaron a grabar músicos enormes como Javier Malosetti y la verdad es que es una experiencia increíble para mí todo esto”, celebra. “La canción la grabamos entre Argentina y Armenia, con músicos de distintos países, con algunos instrumentos tradicionales de cada lugar”.

“Tanto León como Lito, la verdad es que estuvieronmuy comprometidos desde el principio, con mucho amor grabamos y produjimos esta canción. Yo estoy súper agradecida y la verdad es que quedó una producción que emociona, que une los dos idiomas, con los instrumentos típicos de cada lugar, es muy emocionante”.

“Para mí también fue muy importante que la propuesta de León fuera en conmemoración de esta fecha tan importante para mí, una causa que me sigue representando en la vida, porque para mí el genocidio armenio no es algo que simplemente sucedió hace 110 años, sino que mi familia, como la de tantos otros, migró a la Argentina, como tantos otros armenios que viven en la diáspora”, explica Demirdjian. “Y genocidio que se niega, genocidio que se repite. La herida sigue abierta porque quedó impune y en estos años viviendo en Armenia, en 2019 y 2020 me tocó vivir la guerra en la que Azerbaiyán ocupó territorios de armenios, a raíz de lo cual ahora hay casi 100.000 desplazados y refugiados. Por eso es una causa que sigue vigente, que no se terminó en 1915. Para mí es muy importante esta canción como mensaje para todos esos armenios que ahora tuvieron que dejar sus hogares, tuvieron que emigrar como las golondrinas. Y reclamar una vez más para que esa gente pueda tener el derecho a retornar a su tierra”.

Con información de Página 12