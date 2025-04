El dólar blue sube $20, pero acumula un retroceso de $45 en lo que va de la semana

El dólar oficial hoy miércoles 22 de abril sube $ 40 y cotiza a $ 1110 para la compra y $ 1160 para la venta en el Banco Nación. La divisa acumula, no obstante, una baja de $ 100 en lo que va de la semana.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubica en $ 1508 tras las modificaciones que estableció el Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

La brecha entre el oficial y el informal es de 3,87%. El paralelo cotiza $ 25 por debajo del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El martes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). No obstante, en lo que va de abril la entidad se desprendió de un total de u$s 708 millones por la racha vendedora previa al debut del nuevo esquema cambiario.

Tras el primer desembolso que envió el FMI, las Reservas Internacionales subieron el martes unos u$s 12.000 millones, pasando de u$s 24.305 millones a u$s 36.799 millones, monto clave para mantener el nuevo esquema cambiario en caso de necesitar intervenir. Ahora, las arcas de la entidad volvieron a engrosarse y quedaron en u$s 38.795 millones.

Desde el 13 de diciembre de 2023, cuando inició la gestión de Luis Caputo, la entidad suma u$s 24.532 millones de balance positivo en las arcas del BCRA.

Cronista