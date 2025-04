El presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, José Mario Candiota, advirtió este viernes por la fuerte caída de las ventas en el sector. "Estamos en Pascuas y no se movió nada", aseguró en Radio 10 donde además analizó que "la recesión es terrible" y, pese a valorar cambios a nivel macroeconómico, sostuvo: "Todo eso vendría bárbaro si la microeconomía estuviese también funcionando”.

“La venta viene baja y no levantó, pudo haber subido un poquito, pero ahora se volvió a planchar. Además, hay un poco de miedo de la gente, no saben si va a haber un cambio, sube o va a seguir así", afirmó Candiota en un primer momento.

Luego hizo referencia a los últimos aumentos recibidos en la lista de precios por parte de empresas de consumo masivo, las cuales fueron rechazadas: “Los porcentajes no tienen nada que ver con la inflación. Los aumentos no pararon nunca. Siempre estábamos hablando de 4%, 5%, lo que pasa es que ahora aparecieron listas de 12% y ahí dispusimos nosotros de no aceptar ninguna que no sea hasta lo que venía normalmente”.

“Aparentemente, las empresas están dándose cuenta. También hay una realidad, la recesión es terrible, no hay venta. Estamos en Pascua y no se movió nada”, alertó Candiota.

En el mismo sentido, analizó que “la venta está caída hace rato" y "acá hubo un plan muy bueno en la macroeconomía que se fueron dando los pasos para llegar a donde se llegó, pero todo eso vendría bárbaro si la microeconomía estuviese también funcionando”.

Con información de C5N