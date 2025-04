La abogada de Fabiola Yañez afirmó que hay pruebas para condenar a Alberto Fernández

Mariana Gallego, la abogada de Fabiola Yáñez, habló la noche de este miércoles, luego de que Alberto Fernández negara las acusaciones por violencia de género.

“Alberto no puede hablar de ciertas cosas, como cualquier cosa relacionada con el menor. Es algo muy grave, sobre todo cuando se dicen falacias completas. Me sorprende la impunidad de utilizar a los medios para seguir ejerciendo violencia de género y meter en el medio a un niño que hace 16 meses está siendo cuidado por su madre", sostuvo Gallego.

A su vez, contó el motivo por el cual la ex primera dama vive en España: “Fabiola no vuelve a la Argentina porque la decisión de mudarse a España fue consensuada por ambos progenitores. La decisión de mudarse tenía que ver con protegerlo de cualquier ataque mediático, social y político”.

La letrada aseguró que “en la causa sobran pruebas” para que el expresidente sea condenado. Sin embargo, señaló que “Fabiola no lo quiere preso, no quiere venganza, ella quiere el bienestar de Francisco, que es el centro de su vida”.

“Quiere que se diga la verdad, que llegue a una resolución que muestre que ella fue una víctima de violencia de género. Mucha gente ni sospechaba lo que ella estaba viviendo. Una condena por lesiones graves, lesiones leves agravadas por la relación de pareja y amenazas coactivas puede ser un posible fallo. Puede llegar a 10 años”, remarcó.

Alberto Fernández apuntó contra Fabiola Yañez

Este miércoles, el expresidente Alberto Fernández negó las acusaciones de violencia de género a Fabiola Yañez y volvió a hablar de la salud mental de su expareja: “Tiene problemas de salud, muy serios, crónicos”.

El exmandatario buscó defenderse luego de la confirmación de la Cámara Federal porteña a su procesamiento en la causa por violencia de género a Yañez, que lo dejó más cerca de afrontar un juicio oral. El ex titular del Partido Justicialista (PJ) además, reiteró sus críticas al juez de la causa, Julián Ercolini, con el que dijo que tiene “enemistad”.

Alberto Fernández dijo que se trata de “una pelea muy injusta, ingrata” que le toca dar con la madre de su hijo, Francisco Fernández, y criticó que hace mucho que no lo ve “por los obstáculos que puso su madre”.

En declaraciones a Radio Splendid, dijo que es “falso todo lo denunciado” y también habó de la “parcialidad del juez que interviene”: “No tuve suerte para que escuchen el por qué del pedido de recusación a Ercolini, con el que tengo enemistad”.

Al mismo tiempo, volvió a hablar de la salud mental de Yañez: “Conozco los problemas que tiene Fabiola, me cuesta hablarlo. Son problemas de salud, muy serios, crónicos, que en gran medida explican todo esto”.

El expresidente dijo: “Hay testigos, amigas de Fabiola, que dicen que ella se caía, se lastimaba, se llenaba de moretones por los golpes, y se sacaba fotos diciendo que algún día las iba a usar”.

Y también se defendió de las acusaciones: “Cuando hablo de esto muchos dicen: ‘Porque está enferma no le puede pegar’. Yo nunca le pegué, si uno lee la historia clínica de INECO se da cuenta que eso explica muchas de las cosas que hizo u hace".

“Hablamos de una enfermedad psiquiátrica, de la cual deriva una adicción. No me gusta hablar de esto, por respeto a ella, que es la mamá de mi hijo, y no quiero exponerla tanto”, explicó

Con información de TN