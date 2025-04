14 años de prisión para Germán Kiczka por posesión de pornografía infantil

El ex diputado Germán Kiczka fue sentenciado a la pena de 14 años de prisión por los delitos de tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil, mientras que su hermano Sebastián recibió una pena de 12 años de cárcel por tenencia y facilitación de videos de violación en perjuicio de menores de edad y el abuso sexual simple de una adolescente de 15 años.

Los fiscales de Misiones que investigaron al exdiputado misionero y a su hermano habían pedido este miércoles penas de 15 y 12 años, respectivamente, para los acusados.

Sebastián hizo uso de la palabra. Se refirió al "estrés" que vivió durante su detención y los traslados: "Me meten en una camioneta y le preguntaba a alguien que me diga qué pasaba, adónde íbamos y me llevan a Posadas". Detalló un trato inhumano de los agentes de seguridad.

"Perdí el trabajo, trabajaba en la pizzería con mi viejo. Perdí amigos. Pensar en tener una familia me parece una locura. '¿Cuándo vas a tener hijos?' me dice mi mamá. Vivo con mis viejos a los 47 años, no es nada lindo. Y ahora tengo problemas con la ley", relató sobre las consecuencias de sus adicciones.

En sus últimas palabras apuntó a la profesional que hizo la evaluación psicológica: "A la señora psicóloga, perito, que tenga más cuidado porque nos tuvo dos larguísimos días atacándonos con preguntas". Germán se negó a declarar.

Los alegatos de la defensa

Tras un cuarto intermedio comenzaron los alegatos de las defensas de los hermanos Kiczka. “Nadie dice que Sebastián tienen que ser absuelto e irse. Lo que pedimos, en principio, es una medida de seguridad. Como dijeron los psicólogos, Sebastián es poloconsumidor. Una medida de seguridad que le implique un tratamiento compulsivo es su última oportunidad”, sostuvo el abogado Eduardo Paredes, uno de los letrados que representan al hermano del exlegislador.

Paredes sugirió que la medida de seguridad para Sebastián Kiczka debería ser en un establecimiento que dependa del Servicio Penitenciario de Misiones. “En vez de una pena, una medida de seguridad”.

La audiencia comenzó este miércoles a las 9:30 en el Salón de Usos Múltiples del Edificio de Tribunales de Posadas, en Misiones.. Al principio, las autoridades dieron inicio a la etapa de alegatos finales de todas las partes, lo que se espera que por la tarde se de a conocer la sentencia.

El pedido de la fiscalía

La Fiscalía pidió 15 años para el exdiputado, y 12 para su hermano, alegando que ambos tenían en su haber computadoras con más de cien archivos con material sensible de menores. Debido a gran cantidad de pruebas recolectadas, según precisaron durante su exposición, pidieron incrementar la pena que solicitaron antes.

El fiscal Alejandro Vladimir Glinka dijo que demostraron "la descarga y exhibimos videos de abuso sexual infantil" y sostuvo que "esas filmaciones son para satisfacer el apetito de quienes los consumen".

"Hay material de zoofilia en muchos casos. El volumen probatorio era tan lógico que el castillo de naipes se derrumbó", añadió durante sus alegatos.

