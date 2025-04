“No hay violencia en sus palabras”: Adorni respaldó las críticas de Milei a periodistas

El vocero presidencial y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, respaldó las fuertes críticas del presidente Javier Milei contra el periodismo tras argumentar que “sale a contestar con toda la fuerza que considera”.

“Donde haya una persona que mienta, el Presidente va a salir como le parezca a contestar y a cruzarlo como le parece”, justificó el funcionario en declaraciones a LN+, y aclaró: “El Presidente no usa el poder del Estado para intimidar periodista”.

Luego de que el libertario cargara con nombre y apellido contra distintos periodistas por sus cuestionamientos al programa económico, Adorni subrayó: “Si alguien se autoexpone a la mentira, del otro lado va a haber una contestación”.

La polémica se generó cuando el libertario, en una entrevista con Radio Neura, planteó: “¿A vos te parece que el impresentable, mentiroso, repugnante de Fernández Díaz sale a decir que somos unos improvisados cuando ya lo teníamos diseñado en agosto? No es el único. Te puedo nombrar varios. Estoy dispuesto a guantearme todo el tiempo. ¿Vos me querés pegar? Si me venías a pegar y te contesto, bancatela".

En la misma línea, completó: “Vos tenés gente mintiendo, diciendo todo tipo de estupideces y envenenando la vida a la gente, como el señor Carlos Pagni, que opera para que haya una devaluación. Le importa tres belines que millones de argentinos caigan en la pobreza con tal de seguir cobrando el sobre de su jefe, un industrial importante”.

Para el vocero, “no hubo violencia en las palabras”, por lo que aseguró que el mandatario conforma un grupo de personas que es "menos tolerante a la mentira”. Además, remarcó que el debate de las formas configura “una discusión de tercer orden”.

Por su parte, la periodista Cristina Pérez, les pidió: "No se parezcan a Cristina [Kirchner]. No se parezcan al kirchnerismo”. Rápidamente, el vocero tomó distancia: “Decime si alguna vez levanté el teléfono para quejarme de alguien. Ellos levantaban el teléfono para quejarse. Nosotros lo hacemos públicamente".

“El Presidente tiene ganas de expresarse como se expresa, cuando mienten y cuando considera que le hacen daño no solo a él, sino al Gobierno y al proyecto que con mucho sacrificio estamos haciendo todos”, sintetizó, y concluyó: "Contesta y todo el mundo sabe cómo contesta el Presidente. No hay ninguna sorpresa en que el Presidente, cada vez que detecta una mentira grosera, sale a contestar con toda la fuerza que considera”.

Con información de Noticias Argentinas