“El narcotráfico en Salta avanza porque el Estado está ausente en la frontera”

Por Aries, el comisario retirado Vicente Cordeyro expuso con dureza la situación crítica que atraviesa el norte salteño respecto al avance del narcotráfico. En ese sentido, sostuvo que las zonas fronterizas como Salvador Mazza, Morillo y Aguas Blancas fueron históricamente olvidadas por el Estado, lo que dejó el camino libre para el tráfico de cocaína hacia Europa y el centro del país.

“Salta no se enfrenta al narcotráfico, por eso no hay resistencia. Si pierden una carga, la reemplazan enseguida”, aseguró Cordeyro. También recordó que solo en esta época del año pasado ya se habían incautado más de 7.500 kilos de cocaína, y que el flujo sigue sin pausa: “En estos días secuestraron 350 kg en Cafayate y otros tantos en la terminal de ómnibus. La demanda internacional no afloja”.

El especialista también se refirió a la falta de controles reales en la frontera y cuestionó duramente la precariedad con la que operan las fuerzas de seguridad: “Lo único que separa a Argentina de Bolivia en algunas zonas es un simple alambrado común. No hay infraestructura, ni filtros de Aduana, Migraciones o AFIP. Prefectura está reducida al mínimo”.

Cordeyro también expresó su preocupación por el posible envío del Ejército a la frontera, medida que considera inconstitucional: “La Ley de Defensa Nacional no contempla ese tipo de intervención. Esto es una tarea de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal. El problema es geopolítico y estructural”.

Finalmente, apuntó al abandono del Estado en las comunidades más vulnerables: “La pobreza es estructural, no hay fuentes de trabajo genuinas, el petróleo se terminó y el narcotráfico se volvió la única salida económica para muchos. Sin recursos ni infraestructura, cualquier plan de seguridad está condenado al fracaso”.