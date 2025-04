¡Y va la tercera!: Camacho destacó avances en la construcción del puente de Vaqueros, pero pidió cautela

La Provincia informó la reactivación de obras claves para el desarrollo del área metropolitana. En diálogo con Aries, el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho destacó la construcción del puente de Vaqueros y una circunvalación para descongestionar el tránsito entre el tramo de la zona conocida como el Quirquincho y el río Vaqueros. “Presentamos un proyecto al Gobierno nacional, lo tomó Vialidad Nacional y se adjudicó por 2.700 millones de pesos”, detalló el funcionario sobre lo que aconteció durante el gobierno de Alberto Fernández.

Después de tres intentos, la obra, paralizada por demoras administrativas y falta de pagos volvió a ponerse en marcha recientemente. Camacho explicó que la intervención contempla dos puentes nuevos y el desplazamiento del puente viejo como parte del proyecto integral. “Se hizo el llamado a licitación, se adjudicó, y luego la empresa presentó los proyectos ejecutivos, pero se atrasó la aprobación y se neutralizó”, recordó.

El reinicio se da en el marco del Pacto de Güemes, que compromete a Nación a ejecutar diez tramos viales. “Ya pasaron más de seis o siete meses desde la firma, y ahora recién estamos viendo los primeros resultados”, expresó el ministro, mencionando también avances en rutas como la 9/34, la 40 y la 51, vitales para el desarrollo de la región.

En cuanto al mantenimiento, enumeró tramos como la ruta 68 hasta Talapampa, la 16 en todo su trayecto salteño y la 34 en el norte de la provincia. Aclaró que las obras no incluyen sectores transformados en autopistas, como el tramo de la ruta 50 entre Pichanal y Aguas Blancas.

Aunque valoró la voluntad política, Camacho fue claro sobre sus reservas: “Hay mucha voluntad por parte del 5to distrito de Vialidad Nacional, pero si usted me invita a tres cumpleaños y después no lo hace al cuarto, ya voy a ver si voy”, lanzó. No obstante se mostró optimista por el avance de las obras.