Katy Perry y otras cinco mujeres despegarán en la primera misión espacial 100% femenina

La cantante Katy Perry, la ex ingeniera de cohetes de la NASA Aisha Bowe, la activista y astrofísica Amanda Nguyn, la periodista Gayle King (que trabaja con la famosa presentadora Oprah Winfrey) y la cineasta Kerianne Flynn protagonizarán hoy junto a la periodista y piloto Lauren Sánchez, novia de Jeff Bezos, la primera misión espacial conformada exclusivamente por mujeres. Por más de una, puesto que la primera mujer que fue al espacio, la soviética Valentina Tereshkova, viajó en solitario allá por el año 1963.

Las seis volarán en la cápsula de la empresa Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos, y la selección de las tripulantes ha corrido a cargo de Lauren Sánchez, que ha organizado la misión y dentro de dos meses se casará por todo lo alto con el magnate en Venecia.

Si no hay contratiempos, la ventana de lanzamiento para el despegue del cohete New Shepard desde Texas comenzará este lunes a las 15.30 horas.

Su experiencia durará en total 11 minutos, y es la misma que vivió Jesús Calleja el pasado 25 de febrero. Tras unos minutos de ascenso, la cápsula llegará a los 100 kilómetros de altura y las tripulantes podrán disfrutar de unos minutos de gravedad cero antes de poner de nuevo rumbo a la Tierra. Unos paracaídas se desplegarán para reducir la velocidad de la cápsula, que aterriza en el desierto.

La retransmisión de la misión NS-31 ha comenzado una hora y media antes de la hora prevista para el despegue. Jeff Bezos se encuentra en la base de Texas y las ha acompañado durante el traslado en coche hasta la plataforma de lanzamiento y media hora antes del despegue, ha subido con ellas hasta la cápsula, donde se ha despedido de su pareja.

"Me digo todos los días: 'Eres valiente y audaz. Estás haciendo esto para inspirar a tanta gente, pero especialmente a las jóvenes'", ha declarado Katy Perry Perry a The Associated Press antes del lanzamiento.

"Ningún sueño es demasiado grande", ha afirmado por su parte la periodista de la CBS Gayle King cuando le han preguntado qué diría a los niños que la van a ver.

Con información de El Mundo