Acuerdo en Campo Durán evitó despidos masivos, pero se redujo el 40% del personal

Por Aries, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Salta y Jujuy, Sebastián Barrios, aseguró que se logró frenar la apertura de un procedimiento preventivo de crisis en la refinería de Campo Durán, tras un acuerdo alcanzado con la empresa. Sin embargo, advirtió que no se trata de un motivo de festejo, ya que la situación derivó en la pérdida de 96 puestos de trabajo, lo que representa el 40% de la dotación total del complejo.

“La finalidad del preventivo era despedir personal y pagar indemnizaciones al 50%. Eso lo logramos evitar”, explicó Barrios. Según detalló, inicialmente se había propuesto una reducción de 70 trabajadores convencionados, pero finalmente se acordó la salida de 32, la mayoría de ellos a través de retiros voluntarios o por jubilación.

“Conseguimos que no se aplicara el 50% de indemnización, sino un acuerdo con plus salariales para quienes no están jubilados. Y los compañeros que sí están jubilados recibieron un pago equivalente a 26 sueldos en promedio, gracias a los convenios vigentes”, indicó.

El acuerdo fue homologado en el Ministerio de Trabajo y, según el dirigente gremial, el 90% de los casos ya se ejecutaron. Quedan aún ocho trabajadores que todavía no cerraron un acuerdo y que actualmente están bajo un sistema de suspensión rotativa, cobrando el 70% de su salario.

Además, Barrios señaló que el ajuste también afectó al personal fuera de convenio, en una proporción aún mayor. “Las bajas suman 96 personas. No es algo para celebrar. Estamos hablando del 40% de los trabajadores del departamento San Martín” sostuvo.

En cuanto a la operación de la planta, explicó que las actividades se redujeron considerablemente por la falta de materia prima. “Hoy la planta solo opera entre 5 y 10 días al mes. El resto del tiempo se hace stock. Las dotaciones siguen activas según sus turnos, pero el trabajo real es mucho menor”, explicó.

Barrios concluyó que la situación sigue siendo crítica, y que el sindicato continuará trabajando para resguardar los derechos de los trabajadores. “Lo evitamos fue peor. Pero esto sigue siendo una herida profunda para toda la región”, dijo.