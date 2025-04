Helicóptero caído en Nueva York: el piloto advirtió que se estaba quedando sin combustible

Una familia española compuesta por un padre, una madre y tres niños menores ha perdido la vida en un accidente de helicóptero que realizaba un recorrido turístico por Manhattan (Nueva York). El incidente, que ocurrió en la noche del jueves 10 de abril a las 21:15 horas española (por la tarde en la ciudad estadounidense), según informaron fuentes policiales al ABC News, ha supuesto también el fallecimiento del piloto que guiaba el vehículo, después de que la aeronave se precipitase al río Hudson.

Las autoridades continúan investigando el accidente para esclarecer el motivo por el que el helicóptero, que había sido alquilado por la familia española para disfrutar de un vuelo turístico por la ciudad de Nueva York, en la que se encontraban desde ese mismo jueves de vacaciones.

En un primer momento, Michael Roth, director ejecutivo de New York Helicopter Tours, la empresa dedicada al servicio en el que ha ocurrido el siniestro, se mostró profundamente afectado por lo sucedido y explicó al medio New York Post que podría tratarse de un fallo mecánico o el impacto de un ave de gran tamaño: “No he visto algo así en los 30 años que llevo en el negocio”.

Sin embargo, en unas declaraciones más recientes al diario británico The Telegraph, el propietario de la empresa de la aeronave apuntó hacia otra posible causa: “El piloto llamó para avisar de que estaba aterrizando y que necesitaba combustible”, a los pocos minutos de iniciar el vuelo. Pese a que el helicóptero debía llegar en unos 3 minutos, tras la tardanza, otros pilotos comenzaron a sobrevolar la zona y a enviar una gran cantidad de mensajes telefónicos a Roth, indicando que habían vislumbrado la aeronave “al revés” en el río Hudson.

“Estamos todos devastados”, se lamentó Michael Roth en declaraciones al citado medio. “Todos los empleados de nuestra empresa están devastados. Mi esposa no ha parado de llorar. La muerte de un niño, de cualquier ser humano, es un desastre monumental”.

El CEO de Siemens España, entre las víctimas mortales

Agustín Escobar, alto directivo de la empresa Siemens España, ha sido uno de los integrantes de la familia española que ha fallecido en el accidente en Nueva York. Se encontraba en la ciudad estadounidense de viaje de turismo con su mujer, Mercé Camprubí Montal, nieta de un expresidente del Barça, y sus tres hijos, de 4, 5 y 11 años, que también han muerto en el siniestro.

El CEO de la empresa alemana, que operaba en España, era un hombre de 50 años natural de Puertollano (Ciudad Real). Con más de 25 años de trayectoria en Siemens, había ocupado diversos cargos de liderazgo, como en Siemens Mobility para el suroeste de Europa desde 2019. A partir de 2022, Escobar pasó a ser alto directivo de la compañía en España.

Por el momento y pese a las declaraciones del propietario de la empresa de helicópteros turísticos, se continúa investigando el motivo del incidente de la aeronave, que presuntamente perdió sus rotores y se precipitó al vacío. La empresa Siemens, al conocer el suceso en el que ha estado implicado uno de sus trabajadores, ha mostrado sus condolencias a través de un comunicado recogido por Reuters.

Además, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también ha dedicado unas palabras a la familia de las víctimas del siniestro a través de su cuenta oficial de X: “Las noticias que hoy nos llegan del accidente de helicóptero en el río Hudson son devastadoras. Acompaño en el dolor a los allegados de las víctimas en este momento tan desgarrador”. También el dirigente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado el incidente ocurrido este jueves a través de la red social Truth Social: “Dios bendiga a las familias y amigos de las víctimas”, reza el mensaje.

Con información de Infobae