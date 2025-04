Antes del paro general, Javier Milei viajará a Paraguay

Este miércoles, el presidente Javier Milei viajará a Paraguay para tener una reunión bilateral con su par Santiago Peña. Será la primera vez que el mandatario argentino visite ese país.

El encuentro se dará en medio de la tensión mundial que generó el anuncio de Donald Trump, que confirmó la suba de aranceles a todos los países que comercian con Estados Unidos. Esto generó una intención de varios países europeos de definir y apoyar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

En este contexto, Santiago Peña es uno de los mandatarios que elogió a Javier Milei desde el comienzo de su mandato. Poco tiempo después de la asunción del libertario argentino, su par aseguró que su gestión económica era destacada. “Ningún país se va a desarrollar si no tiene estabilidad macroeconómica, si no tiene una economía que crece, si no tiene un Banco Central que controle la inflación. Es imposible”, afirmó el paraguayo.

Según Peña, “en 125 años la Argentina ha podido revertir una situación de déficit fiscal crónico y esto está haciendo que disminuya la inflación”. Y agregó: “Esto va a traer también beneficios económicos para ese país”.

Será la tercera vez que Milei y Peña se encuentren. La primera ocasión ocurrió el 14 de febrero de 2024 en Casa Rosada, y la segunda en Mar del Plata, durante el desarrollo del Coloquio IDEA.

