Costas sueña con los playoffs: "Sería lindo jugar contra Independiente"

Racing trasladó su gran forma en el plano internacional al Apertura 2025 y goleó 4-1 a Banfieldpor la fecha 12 del Apertura 2025 en un juego correspondiente a la Zona A, un triunfo que le permite reinsertarse en la pelea por ser parte de los Playoffs, algo de lo cual se expidió Gustavo Costas en su conferencia de prensa posterior al encuentro.

"Estoy contento, los chicos se merecían un partido así. No nos quedaban más balas si queremos estar entre los ocho, solo nos quedaba ganar. Hicieron un gran partido, esperemos entrar entre los ochos. Nos quedan cuatro partidos y tenemos que ganarlos si queremos entrar", expresó el DT.

Ante la posibilidad de que se entrar entre los clasificados por la Zona A pueda verse las caras con su clásico rival, el entrenador de la Academia no dudó en aceptar tal desafío si es que ello implica su presencia dentro de los 16 equipos que irán por el título en la Fase Final: "Primero quiero entrar entre los ocho, después que me toque cualquiera. Sería lindo jugar contra Independiente, pero no podemos elegir, tenemos que ganar lo que nos queda".

Costas también se refirió a la lesión de Juan Nardoni, que debió salir antes de la conclusión del primer tiempo y volvió a hablar de la gran exigencia que existe para con su equipo: "Mañana le van a hacer estudios a Nardoni. Ojalá que no sea nada. A veces uno los quiere guardar, pero sabíamos que teníamos que poner a la mayoría de los que venían jugando"

"A Martirena hoy le cantan 'uruguayo' pero lo puteaban todos. A Salas antes de Corinthians decían que no tenía que ponerlo. Acá parece que hay que rendir 10 puntos todos los partidos. Yo quisiera saber si ustedes en su vida rinden 10 puntos todos los días", afirmó el entrenador en defensa de sus jugadores tras una espléndida actuación que permite encender nuevamente la llama de la ilusión por pelear hasta el final también en el plano doméstico.

Con información de TyC Sports