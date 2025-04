El 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, se convierte en una oportunidad crucial para reflexionar sobre los avances y desafíos que aún enfrentan las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). En un contexto donde la visibilidad del autismo crece, las barreras de integración y comprensión siguen siendo un reto.

En el marco de la Semana Azul 2025, múltiples organizaciones y voces de la sociedad civil buscan sensibilizar y generar acciones concretas para que el autismo sea tratado como una condición que debe ser entendida y respetada en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

La visibilidad del TEA: datos que evidencian la necesidad de una mayor inclusión

Recientemente, un informe realizado por la consultora Opina Argentina destacó que casi el 60% de los argentinos asegura conocer a alguien con TEA. De este porcentaje, un 77% indica que se trata de un familiar cercano. Sin embargo, la misma investigación revela una realidad preocupante: aunque un 74% de los encuestados afirma estar familiarizado con el TEA, solo el 40% tiene un alto grado de comprensión sobre sus características y síntomas. Estos números reflejan cómo la percepción del autismo sigue siendo insuficiente, a pesar de la mayor visibilidad que ha alcanzado en la sociedad.

Facundo Nejamkis, director de Opina Argentina, explicó en una nota a Infobae que esta brecha entre familiaridad y comprensión profunda se debe a que muchas personas, aunque hayan escuchado hablar del autismo, no conocen verdaderamente sus necesidades y especificidades. A ello se suma la percepción generalizada de que la sociedad no está lo suficientemente informada sobre la condición. Según el informe, solo el 45% de los encuestados cree que una persona con TEA puede integrarse plenamente a la sociedad, lo que resalta las dificultades de inclusión que aún persisten.

El aumento en los diagnósticos y las implicancias sociales

El autismo no es una condición nueva, pero su diagnóstico creció exponencialmente en las últimas dos décadas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada 100 niños tiene autismo. No obstante, la prevalencia global más reciente señala que 1 de cada 36 niños recibe un diagnóstico de TEA, lo que representa un incremento del 317% desde el año 2000. Este aumento, aunque atribuido a la mejora en los diagnósticos y la mayor conciencia social, también evidencia la necesidad de crear una red de apoyo integral para las personas con autismo.

El informe también revela que, a pesar de la mayor visibilidad, el 92% de los argentinos consideran que aún falta mucha información sobre el autismo en el país. Este dato, junto a la percepción de que los recursos y servicios del Estado son insuficientes, subraya la importancia de fortalecer las políticas públicas en materia de inclusión y apoyo a las personas con TEA y sus familias.

La visión de los expertos: un cambio hacia la integración

El Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo no solo debe ser un momento de reflexión, sino también de acción. En este sentido, el médico psiquiatra infanto juvenil Christian Plebst (MN 81.138) defendió en diálogo con este medio una visión integral que va más allá del tratamiento médico convencional. Plebst insistió en que la crianza y el acompañamiento deben ser comunitarios, asegurando que los niños con TEA aprenden mejor en entornos comprensivos, como la familia, la escuela y la comunidad.

Para el especialista, la clave no está solo en los consultorios o en el enfoque médico, sino en la necesidad de que los niños con autismo puedan desarrollarse en espacios inclusivos y colaborativos. Según Plebst, “cada aula es un ecosistema y si no están todos, no es educación. Es segregación”. La integración educativa, en su opinión, es un tratamiento necesario, no un ideal, ya que proporciona el ambiente adecuado para el aprendizaje y el crecimiento social de los niños con TEA.

Semana Azul 2025

Este año, la Semana Azul 2025 fue una plataforma sin precedentes para visibilizar el autismo a nivel nacional. Las actividades, tanto educativas como simbólicas, buscan promover la concientización y la inclusión social de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Desde la iluminación del Obelisco y todas las pantallas de alrededor hasta eventos deportivos, festivales culturales y charlas, se están llevando a cabo una serie de iniciativas que convocan a la sociedad a involucrarse activamente en la inclusión de las personas con TEA.

Así, en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, hoy seguirá la agenda de actividades destacadas:

- 10:00 hs – Acto histórico en Plaza del Vaticano:

Cientos de familias se reunirán para visibilizar el autismo mediante juegos, espectáculos y actividades comunitarias organizadas por TGD Padres TEA y otras ONGs. Este evento busca generar un espacio de reflexión y sensibilización, destacando la importancia de la inclusión de las personas con TEA en la sociedad.

- 17:00 hs – Vigilia en el Templo Libertad:

Esta ceremonia, organizada por APAdeA, se llevará a cabo en Libertad 769, CABA, como un acto de recogimiento y reflexión en honor a las personas con autismo y sus familias. La vigilia tiene como objetivo fomentar la empatía y el respeto hacia la neurodiversidad.

Asimismo, para los días 4 al 6 de abril está prevista una acción sorpresa en el fútbol profesional: durante los 15 partidos de la fecha de primera división del fútbol argentino, se llevará a cabo una intervención en alusión al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Esta acción busca utilizar el poder del fútbol, el deporte más popular del país, para generar visibilidad y crear conciencia sobre el autismo.

Además, el 5 de abril se llevará a cabo el Festival musical “Autismo sin límites”: el Planetario será sede de un show inclusivo con artistas como Iván y sus amigos, Plim Plim y Tommy Muñoz, para reforzar el mensaje de que el autismo no tiene barreras. Este evento musical tiene como propósito unir a la comunidad en un ambiente inclusivo y libre de estigmas.

Un compromiso hacia la integración

A pesar de los avances en la visibilidad y la comprensión del TEA, la discriminación sigue siendo una realidad cotidiana. Según el informe, el 58% de los argentinos fue testigo de situaciones de discriminación hacia personas con TEA, con una percepción más alta de discriminación entre las mujeres (67%) que entre los hombres (47%). Esta disparidad evidencia que, aunque la conciencia crece, aún queda un largo camino por recorrer para lograr una sociedad verdaderamente inclusiva.

Este Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo debe ser un llamado a la acción para que, como sociedad, dejemos de tratar al autismo como un tema periférico y pasemos a abordarlo de manera estructural. Las campañas de concientización, la capacitación de profesionales y la mejora de los recursos y servicios públicos son pasos fundamentales para garantizar que las personas con TEA puedan vivir una vida plena, respetada y en igualdad de condiciones.

Tal como señala el informe de Opina Argentina, “el autismo no solo es un desafío médico o educativo, sino un reflejo de cuán inclusiva y empática es nuestra sociedad”. En este contexto, la fecha debe ser un recordatorio de que la verdadera inclusión comienza con el conocimiento y la acción conjunta de todos los sectores: desde el Estado, las organizaciones sociales y las comunidades, hasta cada uno de los individuos que formamos parte de esta sociedad.

