Eduardo Duhalde reapareció: "Lo de Milei diciendo que Cristina irá presa no es serio"

El expresidente Eduardo Duhalde reapareció en los medios y dejó varias frases fuertes. El referente del peronismo histórico habló de las frases de Javier Milei en las que aseguró que Cristina Kirchner irá presa: “Las cosas como la acusación contra Cristina no es algo que se debe resolver rápido. Lo que creo es que para nada va a tener una sentencia y muchos menos rápida. Lo de Milei diciendo que Cristina irá presa no es serio”, disparó.

Duhalde también habló de la conflictividad que se vive en la política argentina: “Estamos acostumbrados a que todo sea pelea”. El expresidente aseguró: “Yo no creo en los gobiernos partidarios. Siempre hice gobiernos comunitarios. Por primera vez en la historia construimos un gobierno de unidad nacional. A mí me gusta mucho como se gobierna en Córdoba, parece otro país la provincia”, definió en una entrevista que concedió al programa “Palo y zanahoria”, conducido por Mariano Martín.

Sobre la situación económica, el expresidente reconoció que “la preocupación es que haya una gran devaluación, está todo tan difícil que no sabemos qué va a pasar mañana. Estamos en un momento dificilísimo. La economía y la especulación financiera es muy similar al 2001 y hoy está claramente vigente. Yo sigo creyendo en la revolución productiva. Argentina es hoy el único país en el que no se cree en la producción. Lo más importante que quedó del ideario de Perón es el tema del trabajo y la producción”.

Duhalde también habló de las internas que dividen a su partido: “En el peronismo ahora están todos peleándose y están todos muy divididos. Los gobernadores defienden los intereses de su provincia y se dejan llevar por lo que dice el Presidente. Espero que esta situación se vaya corrigiendo porque hoy no somos alternativa y ojalá que podamos serlo. Si nos juntamos todos es probable que tengamos buenas charlas electorales. Nosotros con Néstor (Kirchner), en el primer año que gobernamos juntos, salimos del Fondo (Monetario Internacional)”.

El expresidente aprovechó para tirarle una fuerte crítica a Javier Milei: “Llego a mi casa y lo primero que hago es ver qué cosa importante dijo el presidente de Estados Unidos y eso me preocupa. Milei está prendido de los pantalones de Trump”. En ese punto, por las dudas, Duhalde aclaró: “Los presidentes de los grandes países no me parece que sean demasiado responsables”.

El referente peronista también habló del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, el 26 de junio de 2002, durante una manifestación en el Puente Pueyrredón, que precipitó el final de su gobierno: “Me enteré lo que pasó con Kosteki y Santillán a las 2 de la mañana. Cuando había movilizaciones yo no dormía hasta que me informaran que no había pasado nada”.

Las declaraciones de Javier Milei diciendo que Cristina Kirchner irá presa

En diálogo con Radio El Observador, el presidente declaró: “En el Congreso, el kirchnerismo intentó hacer un golpe desde la vía institucional. Cristina (Kirchner) está nerviosa, Casación le revocó el recurso y sabe que va a ir presa".

Y agregó: "No me interesa lo que diga la futura presidiaria. Que empiece a practicar cómo escribir sus memorias en los ladrillos de la cárcel o en la casa donde decida recluirse”.

Cristina le respondió: “Procedé, Milei… Pero te digo algo, los dólares del Fondo Monetario TE VAN A SERVIR SÓLO POR UN RATO. Pedirle ayuda a tus amigos del norte COMPRA TIEMPO… PERO MUY POCO”.

Y agregó: “Tener una Corte (Suprema) adicta que ataque a los opositores CAPAZ QUE TE DA UN TIEMPITO MÁS… Pero un día Milei… la REALIDAD te va a alcanzar y eso VOS LO SABÉS BIEN… sobre todo en un país cada vez más empobrecido y cada vez más HARTO de este CIRCO en el que has convertido la Argentina”.

Con información de Perfil