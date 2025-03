En El Acople, el candidato a Senador por Capital por el Frente Justicialista Salteño, Guido Giacosa se refirió a la conformación de listas dentro de su espacio político y aseguró un alto grado de participación que se dio en el Partido Justicialista en el marco de los comicios del próximo 11 de mayo en Salta.

"Yo hubiera preferido que haya una sola lista, pero también habla de la voluntad de participación en el espacio. Este sábado pasado, el Partido Justicialista era un hervidero de compañeros queriendo presentar su lista a la vieja usanza, como si hubiera PASO", expresó Giacosa.

Giacosa también hizo hincapié en la conformación del escenario electoral y la oposición que su espacio representa. "Con el poco tiempo de trabajo que se tuvo a partir de la intervención, a veces la participación desborda la buena estrategia política. Pero esto habla de una oposición que se está armando", señaló.

En ese sentido, enfatizó en la posición que ocupa el Frente Justicialista Salteño dentro de la contienda electoral. "Nosotros creemos que somos la principal oposición. Reconozco discursos y acciones políticas opositoras en la izquierda clásica, por ejemplo, en el Partido Obrero, pero también en nosotros. Porque por lo demás, parece una interna de libertarios", afirmó.

Asimismo, marcó diferencias con los sectores que, según él, no representan una oposición real. "Yo soy oposición a Milei, muy oposición. Si Milei me dice: “Veni Guido, sé funcionario aquí”, yo le digo que no, que jamás. Pero la elección se presenta como una interna libertaria. Los candidatos a senador que se jactan de ser principales son todos votantes de Milei", argumentó.

En esta línea, mencionó a sus adversarios en la contienda electoral. "Biella, que de pronto pasó de ser detractor del gobierno a montar el caballo del comisario. Castillo, que proviene del Frente Plural y el radicalismo, que acompañó este proyecto. Es decir, se presenta como toda una paleta de libertarios, frente a los cuales nosotros somos los peronistas ", sentenció.