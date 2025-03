Abogados: “Nos llama la atención”, la lista dos cuestionó la suspensión de las elecciones

La contienda electoral en el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta quedó en pausa luego de que la Justicia decidiera suspender los comicios a tan solo un día de su realización. La medida se tomó tras la presentación de un recurso de amparo por parte de la abogada Liliana Mazzone y su par Ximena Garibaldi. “Nosotros fuimos notificados ayer de la suspensión, pero no nos acompañaron el documento de la resolución. Simplemente el Tribunal Electoral nos comunicó que se suspendían”, afirmó Trinidad Arias Villegas, candidata a presidenta por la Lista 2, en Aries.

La suspensión generó malestar entre los candidatos. “No te voy a negar que estamos muy molestos. La matrícula hoy se merecía elegir libremente a sus representantes”, expresó Arias Villegas. Además, señaló la falta de transparencia en el proceso: “Nos llama la atención que no hubo cuestionamiento de ninguna de las otras dos listas. Ayer, a última hora, nos desayunamos con la suspensión. La verdad que es una vergüenza”.

Según Arias Villegas, Mazzone no representaba formalmente a ninguna de las listas en competencia. “Ella no es apoderada de ninguna lista, aunque se arroga el armado de la lista número tres”, denunció la candidata. También apuntó contra la conducta de Mazzone: “Presenta la lista, después se burla de los colegas, dice que somos limitados, que no sabemos de estrategias. Es insultante”.

La candidata instó a las autoridades del Colegio de Abogados a actuar con rapidez para resolver la situación. “Exigimos a las autoridades del colegio que actúen con la mayor celeridad. Vamos a esperar a que la Justicia resuelva porque esto ya está judicializado. La sociedad debe ver que somos serios y que cuidamos nuestra institución”, completó.