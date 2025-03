Preocupa el aumento de personas sin hogar en el aeropuerto de Madrid

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, principal puerta de entrada y salida de España, es un punto clave para la seguridad nacional en el que confluyen miles de viajeros y trabajadores cada día. Está entre los 20 aeropuertos más transitados del mundo y es la principal conexión entre Latinoamérica y Europa. Sin embargo, en sus instalaciones coexiste una realidad paralela: la presencia de personas sin hogar.

Según estimaciones del principal sindicato de trabajadores, unas 500 personas pernoctan diariamente en este espacio, un incremento notable frente a las 40 que lo hacían hace una década, nos dice Alexia Font, delegada del sindicato ASAE. Este fenómeno ha desatado una gran preocupación entre los empleados que denuncian una situación insostenible.

Este mismo jueves ha muerto un varón de 60 años en un baño del Terminal 4 del aeropuerto madrileño, según han confirmado a 'Euronews' fuentes policiales. Cuando llegaron los sanitarios, el hombre estaba en parada cardiaca sin pulso y, a pesar de los intentos de reanimación, no fue posible salvarlo.

Los trabajadores del aeropuerto, con los que ha hablado 'Euronews', aseguran que se ha producido un aumento de incidentes graves. "Hace unos diez años había unas 40 personas y ahora estamos en torno a las 500, esto es un problema de salud, de seguridad, de higiene y de imagen para un aeropuerto de primer nivel, que es la entrada al turismo en España", dice Alexia Font.

La delegada sindical subraya la diversidad de perfiles entre estas personas: "Hay de todo tipo, con diferente problemática. Algunas están en situación de asilo político, otras no tienen dónde dormir por circunstancias de la vida, y también hay un grupo que comete agresiones, insultos y amenazas a empleados y usuarios". La secretaría de Estado de Migraciones ha aclarado a 'Euronews' que no tiene constancia de la presencia de inmigrantes a la espera de asilo político en estas instalaciones.

Los incidentes reportados incluyen desde robos hasta actos de violencia. "El personal de limpieza sufre esta situación directamente. Hace unas semanas, a una limpiadora la escupieron en la cara y le arrojaron caca", relata Font. Sin embargo, insiste en no generalizar y en la necesidad de ayudar a los sinhogar. "No todas las personas lo hacen, son casos concretos y necesitan ayuda".

La delegada sindical, que también trabaja como enfermera en el Servicio Médico Aeroportuario, lamenta haberse encontrado "restos de drogas" y denuncia el aumento de la delincuencia, los robos, incluso la prostitución. "Es un problema social grave donde nosotros, como servicio médico de urgencias, solo ponemos un parche", dice.

La noche transforma el aeropuerto

El panorama empeora al caer la noche. Sobre las 22:00 llegan las primeras personas sin hogar, que pasan el día en el pueblo de Barajas o en Madrid, "buscándose la vida", dice Font. Las zonas de menor tránsito se convierten en refugio para quienes llegan, pero muchos trabajadores temen ese momento.

José Miguel San Luis, empleado de una tienda desde hace siete meses, dice tener miedo: "He tenido varios problemas. Me han robado, se han encarado conmigo. Se han puesto denuncias y no se van, vengo pensando que todos los días me pueden robar. Es un hecho que lo van a intentar. Siempre vengo pensando en que me puede pasar algo". La percepción de los turistas también se ve afectada. "A muchos les intentan robar, nos lo cuentan... Y les llama la atención la cantidad de gente viviendo aquí", comenta.

