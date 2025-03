Más de tres semanas pasaron desde que Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, desapareció de su casa de Ballesteros Sud, provincia de Córdoba, sin dejar rastro. Hasta el momento, lo único que pudo confirmar la Justicia es que el niño no se encuentra en la zona cero. En este contexto, el padre del menor se lamentó: “Nos arrepentimos de haber ido a dormir la siesta”.

El menor fue visto por última vez en la tarde del sábado 22 de febrero. En medio de la ola de calor que afectaba a toda la provincia, su familia decidió ir a tomar una siesta. Cuando despertaron, no había rastros de Lian. Desde entonces, más de 300 personas están afectadas en su búsqueda.

Aun sin resultados positivos, la familia insiste en que se trató de un secuestro o una sustracción de menores. “Nuestro pensamiento que tenemos es que alguien se lo llevó. Lo pensamos desde el principio, pero no sabemos quién”, expresó Elías Flores, el papá del menor, en un diálogo con Telenoche Córdoba, al aire de ElDoceTV.

De igual forma, sostuvo que no tiene sospecha de alguien en particular. “Lo único que le pido a la gente que lo tenga es que se ponga la mano en el pecho, en su corazón, y se ponga en mi lugar, que nosotros estamos llevando este dolor y me devuelvan al niño”, expresó.

Al ser consultado sobre si consideran que Lian sigue con vida, Flores sostuvo: “Esa mentalidad tenemos. Está vivo mi hijo, con eso mantenemos el ánimo. Tenemos fe y pensamos que está con vida”.

Con respecto a cómo cambió su vida luego de la desaparición de Lian, el padre del niño contó que sus otros hijos “siempre están llorando y en cualquier momento se acuerdan y lloran, y uno empieza a llorar y todos lloramos por él”. “Mi señora está siempre llorando, ella es la más delicada con todo esto y está sufriendo”, manifestó.

Sobre el día de la desaparición, Elías indicó que se culpa por haberse ido a descansar. “Nos arrepentimos de haber ido a dormir la siesta. Si no lo hubiéramos hecho, lo mirábamos”, señaló.

Para el abogado de la familia, Darío Baggini, ya no puede haberse de la idea de que el “chico se perdió”, porque sino con los rastrillajes que se hicieron se hubiese encontrado algún indicio, pero todos dieron resultado negativo. Según Baggini, se encuentran en proceso de análisis celulares, cámaras de seguridad y otras pruebas internacionales. No obstante, el abogado destacó que la familia aún no ha recibido información sobre los resultados de estas pericias debido al secreto de sumario impuesto por la fiscalía. “El día que se levante el secreto de sumario, se investigará y se dirá públicamente si se llevó a cabo bien la investigación”, afirmó.

El avance de la causa tomó un rumbo inesperado después de que testigos aseguraran haber visto una camioneta blanca con vidrios polarizados en la zona donde Lian fue visto por última vez. Tal como precisaron los testigos clave, Marcelino y Raúl, el vehículo pasó por el predio entre las 13:50 y las 14:10 del día de la desaparición, deteniéndose solo unos minutos antes de irse rápidamente. Tras estas declaraciones, la Policía secuestró varias camionetas con características similares para su análisis.

Por otro lado, el foco de la investigación se trasladó a Villa María, ubicada a unos 30 kilómetros de Ballesteros Sud. El 2 de marzo se realizaron 16 allanamientos en un cortadero de ladrillos de la comunidad boliviana, con la participación de Gendarmería, la Policía Federal y el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, el operativo no arrojó resultados positivos.

