Las inundaciones en Bahía Blanca dejaron cientos de familias sin hogar y con pérdidas materiales y humanas irreparables. Sin embargo, el impacto emocional de la tragedia no siempre se visibiliza. “Hay angustia, incertidumbre y un dolor que no se ve a simple vista”, expresó, en Aries, la licenciada en Psicología Fernanda Domínguez, quien destacó la necesidad de aplicar primeros auxilios emocionales en este tipo de situaciones.

Se trata de un conjunto de estrategias que ayudan a una persona en crisis, no implican terapia ni consejos, sino brindar seguridad y apoyo emocional a quienes atraviesan un momento de shock, señaló. “Cuando alguien pierde todo de un momento a otro, necesita contención, no frases vacías”, explicó. Entre las expresiones que no ayudan, mencionó: “Por lo menos estás vivo” o “Sé cómo te sentís”. En cambio, recomendó un acompañamiento respetuoso con frases como “Estoy acá para lo que necesites”.

Domínguez enfatizó que cada crisis es distinta y que las estrategias deben adaptarse a cada contexto. “Lo fundamental es aprender qué decir y qué no decir para acompañar de verdad”, afirmó. Además, recordó que situaciones como esta no solo afectan a quienes expresan su angustia, sino también a quienes permanecen en estado de shock y aún no pueden procesar lo sucedido.

La solidaridad suele centrarse en la asistencia material, pero la salud mental es igual de crucial. “Rescatar a las personas y reconstruir lo perdido es clave, pero también hay que pensar en las emociones. Nadie puede empezar de nuevo sin un sostén emocional”, concluyó Domínguez.