Julián Álvarez fue protagonista principal en la tanda de los penales entre Atlético Madrid y Real Madrid por los octavos de final de la UEFA Champions League. La Araña marcó su penal, pero el VAR lo amargó, porque le avisó al árbitro, Szymon Marciniak, sobre un supuesto doble toque en su disparo.

Terminada la acción, Julián Álvarez volvió junto a sus compañeros, que estaban en mitad de cancha, mientras la serie seguía adelante. Allí, fue consultado por sus colegas sobre si realmente había tocado dos veces el balón y, con la imagen de una cámara exclusiva de ESPN, se pudo ver que les respondió: "No sé... puede ser, pero no sé".

Lo cierto es que el periodista español Pedro Fullana contó en el programa El Larguero qué le dijo la Araña a su entorno más cercano tras la controversial decisión arbitral.

“Cuando ha salido del vestuario ahora mismo Julián, que se ha encontrado con sus hermanos y con su gente, lo que les ha dicho a ellos cuando le han preguntado fue ‘yo no he notado nada. Yo me resbalo, pero no he notado que tocara el balón con la otra pierna´. Es lo que le ha dicho Julián a su entorno a la salida del vestuario”, reveló Fullana.

El delantero argentino, una de las grandes figuras del encuentro, se resbaló al momento de disparar su penal. No obstante, la pelota terminó ingresando en el arco para alivio del Colchonero.