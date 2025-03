"No somos libertarios, somos liberales": Afirmó Castillo

En Agenda Abierta, el referente del Frente Liberal Salteño, Alberto Castillo, cruzó a quienes llaman a su espacio político "falso libertario". "Primero, yo no soy libertario, yo soy liberal. Libertario es ser parte de un espacio político creado por el gobierno. No pertenezco al partido La Libertad Avanza ni tengo intenciones de hacerlo", afirmó, marcando distancia de dirigentes como Alfredo Olmedo ya que su frente no se identifica con ellos.

Así, Castillo enfatizó que su frente tiene una identidad propia con un sello salteño, enfocado en el desarrollo de la provincia. "Nosotros somos liberales por convicción y hemos decidido trabajar en un proyecto que entiende las necesidades locales y proponga soluciones reales", explicó. Además, remarcó la importancia de generar condiciones para atraer inversiones, argumentando que los dirigentes no pueden limitarse a ser buenos legisladores, sino que deben facilitar el desarrollo económico.

En ese sentido, el dirigente sostuvo que la única manera de impulsar el crecimiento en Salta es a través del capital privado. "La única plata que va a aparecer en esta provincia es la del inversor privado. Para eso, necesitamos dirigentes que garanticen seguridad jurídica, infraestructura y mano de obra capacitada", señaló. También advirtió que sin estas condiciones, las empresas no se instalarán ni generarán empleo en la región.

Por último, Castillo destacó que su espacio está sumando cada vez más voluntades de diversos sectores. "Hay algo distinto en este movimiento, porque la gente que se ha sumado también lo es. Son emprendedores, trabajadores, artistas, profesionales y escritores que buscan transformar la realidad de la provincia", concluyó.