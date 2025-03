El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publica el viernes 14 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero que varios analistas privados ya ubican por encima del 2%, revelando una aceleración respecto a la medición previa (2,2%) producto de una mayor presión de los precios de los alimentos, en especial de la carne.

Luego de que el IPC tocara en enero su menor nivel en casi cinco años al llegar al 2,2% interanual, son varios los analistas que proyectan una leve aceleración sobre el primer mes del año.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, anticipó que rondaría el 2,1% en su último informe de febrero e incluso lo proyectó con una leve baja respecto al mes de enero.

A continuación, se publican las previsiones de distintas consultoras económicas sobre lo que habría medido la inflación de febrero 2025.

LCG calculó un avance nulo para la cuarta semana de febrero. No obstante, "debido a los significativos aumentos registrados en la primera y tercera semana, la suba promedio mensual se sitúa en 3,3%". Además, el 70% de los precios relevados se mantuvieron constantes respecto a la semana anterior.

"Carnes promedia un aumento del 6,2% en el mes, explicando más de la mitad de la inflación mensual en alimentos. Bebidas y Lácteos fueron los otros rubros con mayor incidencia (+0,9 pp)", remarcaron respecto a la aceleración de los valores de los productos cárnicos.

La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,3%, apenas 0,1 puntos porcentuales por encima del dato oficial de enero. De esta manera, en el primer bimestre del año, la inflación acumulada es del 4,6%, sustancialmente inferior al 36,6% acumulado en el primer bimestre del 2024.

En cuanto a la variación interanual, el reporte reflejó que alcanzó el 66,7%, marcando la décima desaceleración consecutiva y la segunda por debajo del 100%, tras haber quebrado esa barrera en enero pasado cuando se ubicó en 84,5%.

Desde Libertad y Progreso explicaron que “durante la primera mitad del mes, el IPC registró incrementos por debajo de enero, lo que conducía a pensar en una desaceleración de la inflación” pero expusieron que “en la segunda parte de febrero, se registraron incrementos por encima de lo previsto”.

En ese aspecto, coincidieron con el relevamiento de Eco Go adjudicando al rubro alimentación y en particular a la carne la mayor incidencia de la aceleración al indicar que “buena parte de esto se explica por los aumentos en Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, particularmente en la carne, cuyo incremento fue superior al 7%”.

Equilibra indicó que la inflación mensual alcanzó el 2,5%, lo que implica una suba de 0,3 puntos porcentuales respecto a enero, registrando los principales aumentos en los rubros vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (4,3%), restaurantes y hoteles (4,2%) y bebidas alcohólicas y tabaco (3,2%). La variación interanual fue estimada en 67%.

C&T prevé una suba de 1,9% en el segundo mes de 2025, el menor registro desde julio de 2020. A la vez, la dinámica inflacionaria a doce meses se ubicó en 70,1%, bajando del 93,7% de enero y siendo la más baja desde julio de 2022.

"La dinámica del mes estuvo marcada por el comportamiento contrapuesto de los alimentos y bebidas, por un lado, y los componentes ligados al turismo, por el otro. Los alimentos y bebidas se aceleraron fuertemente a lo largo del mes, muy influidos por la carne y, en menor medida, las frutas. Así, aumentaron 3,3% en el mes, el mayor ritmo desde julio del año pasado. No obstante, hubo un menor ritmo de alza sobre el fin del mes", reza el reporte.

EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación del mes pasado alcanzó el 2,7%, con una variación promedio en alimentos y bebidas que trepó al 3,8%, 1,7 puntos porcentuales por encima de lo registrado el mes anterior.

Al respecto, precisaron que “las subas en el precio de la carne marcaron la tónica del mes, llevando a registrar una marcada aceleración de los precios”. Los valores de la carne se dispararon un 7,8% en su medición. ​

El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) estimó en su reporte de los precios en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires que en febrero los alimentos escalaron un 5,12%.

La dinámica del aumento de la carne en enero-febrero 2025 según CEPA

La carne volvió a escena en el segundo mes del año y son varios las que señalan su aumento de precios como uno de los condimentos que más presionarán el IPC de febrero.

CEPA se focalizó en analizar la evolución reciente del precio de la carne bovina y los factores que explican su comportamiento. Asimismo, examinó los principales indicadores del sector cárnico y obtuvo algunos datos para considerar, entre ellos:

En el primer mes del año 2025, los precios en mostrador de los distintos cortes de carne bovina registraron una suba de 2,7% con respecto al mes de diciembre (en diciembre habían incrementado su precio 13,0%). En términos interanuales, estos cortes incrementaron su precio 56,0% quedando por debajo del aumento general de precios de la economía (84,5%).

Los cortes que más aumentaron durante enero fueron los “caros”: registraron una suba de 2,6% destacándose el aumento mensual del asado (6,8%) por sobre la inflación mensual (2,2%). Por su parte, los cortes “intermedios” registraron un incremento de 2,4% y los “económicos” experimentaron una suba de 2,0%.

Las principales subas en los precios durante el mes de enero se dieron en: hamburguesas congeladas (8,2%) y nalga/tapa de nalga (7,4%). El aumento en el precio de hamburguesas podría estar impulsado por una mayor demanda, ya que, dentro de los productos de carne vacuna y en un contexto de pérdida de poder adquisitivo, representan la opción más económica para las familias.

El precio promedio de la carne vacuna en supermercados mostró un alza mensual de 3,4%, resultando mayor que la registrada en las carnicerías, donde se experimentó una suba de precios de 2,4%.

En términos interanuales, en enero, todos los cortes de carne bovina incrementaron sus precios por debajo de la inflación general de la economía. Por otro lado, dentro de los cortes más representativos del consumo interno, quedaron por sobre el nivel de la variación interanual de precios del promedio de carne bovina el asado (64%) y el vacío (57%). Lo contrario ocurrió con el matambre (52%).

El pollo, sustituto de la carne bovina, no aumentó de precio en enero (en diciembre había alcanzado una suba de 6,3%) mientras que el asado lo hizo 6,8%, con lo cual aumentó la brecha en relación al asado: se compran 3,13 kilos de pollo con 1 kilo de asado.

Perfil