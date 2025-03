“Es cierto que hay precios caros en dólares pero devaluar no es la solución. Por el contrario, la solución es que esos precios bajen y eso va a pasar con menos impuestos y más competencia” afirmó el ministro de Economía Luis Caputo, quien auguró que en la Argentina van a bajar los precios de los autos, de los productos electrónicos y también de la indumentaria. “Ese es el camino. No podemos perjudicar a 50 millones de argentinos y obligarlos a comprar una remera 5 veces lo que vale”, agregó.

Caputo admitió que en el actual esquema económico “va haber ganadores y perdedores. Tiene que haber una concientización en el sector privado de que estamos ante un modelo diferente en el que la gente tiene que verse beneficiada con mejores productos a mejores precios”.

El ministro de Economía disertó en Mendoza durante la apertura del 6° Foro de Inversiones & Negocios organizado por el Consejo Empresario Mendocino, en un panel en el que estuvo acompañado por el gobernador provincial Alfredo Cornejo. Caputo arribó a la capital mendocina acompañado por el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, y el secretario de Industria, Esteban Marzorati, entre otros funcionarios de su equipo.

El ministro destacó que “esta vez no es lo mismo , no aplica el ‘ya la vimos’. Esto no pasó nunca. Es la primera vez que hay un orden macro por decisión política y esto no va a cambiar. Eso hace cambiar el chip de los empresarios y de la sociedad”.

Sobre la rentabilidad, señaló que los empresarios “no le pueden pedir a la Argentina los mismos retornos que en el pasado. Con una economía ordenada, la forma de conseguir rentabilidad es con mayor producción, hay que pensar más en Q y menos en P”.

Con respecto al acuerdo con el FMI, Caputo reafirmó que el nuevo programa estará cerrado antes de que finalice el primer cuatrimestre del año. Sin dar cifras concretas, afirmó que habrá “fondos frescos” para recapitalizar el balance del BCRA mediante la cancelación de su deuda con el Tesoro, e insistió que no implicará un aumento de la deuda bruta.

“Es un paso muy importante. Va a haber un acuerdo para el primer cuatrimestre, nos hemos puesto de acuerdo en como sigue el programa económico. Jamás el Fondo pidió devaluación”, dijo. Y afirmó que el fortalecimiento del Banco Central es “uno de los pasos para salir del cepo”.

Para cerrar el acuerdo, Caputo dijo que deben cumplirse pasos con la burocracia del Fondo Monetario y “también, en las próximas semanas, con nuestra prodpia burocracia, porque el acuerdo tiene que ir al Congreso”.

Ante un auditorio colmado de empresarios locales que lo aplaudió y lo persiguió para tomarse selfies al final de su discurso, Caputo afirmó que “lo que viene es una profundización del modelo. Mas reformas estructurales, más desregulaciones, menos impuestos, la reafirmación de este rumbo. aunque sea un año electoral, no nos vamos a mover un ápice de ahí”.

Apoyo sin rubores

Además de exponer ante el foro empresarial, Caputo también reforzó el acuerdo del gobierno nacional con el gobernador Cornejo. “Voy a ayudar a Alfredo en todo lo que pueda”, dijo Caputo, tras elogiar el rumbo económico del mandatario mendocino, quien comentó tanto sus planes productivos como el efecto de su propia motosierra sobre las finanzas provinciales, con recortes de gastos y reducción del empleo público.

“El Gobierno está enderezando el país en la senda correcta. No me ruborizo en el apoyo , estoy satisfecho de haberlos apoyado desde el principio, el país no se podían perder 4 años más”, dijo Cornejo, quien destacó que la estabilidad de la macro está empujando lo micro en diversos sectores de su distrito.

“El entorno de negocios no lo da solo la provincia sino la macroeconomía. Necesitamos una economía sana y sanar, lleva su tiempo. Las provincias tienen que ayudar, tienen que hacer su tarea. Con populismo, imprimiendo billetes, es imposible crear un buen clima de negocios. En el pasado, ha habido una política de estado en negar que el déficit sea un problema y pagamos las consecuencias”, explicó el gobernador.

Cornejo resaltó que el desarrollo debe venir de la inversión privada. “En Mendoza podemos mostrar resultados, porque la participación del estado es mucho más chica que antes”, dijo.

Puso como ejemplo que en la provincia hay inversiones en energías limpias por USd 850 millones, “todas del sector privado, sin garantías del estado, a riesgo del empresario. Ese es el camino a seguir”.

Cornejo repasó las actividades económicas de su provincia, abordando la minería metalífera, la exportación de vinos con la que espera “hacer destrozos” en los mercados internacionales, e incluso el petróleo, donde aseguró que Mendoza sigue produciendo “a pesar de que Vaca Muerta se llevó todas las inversiones”.

