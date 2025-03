Jaldo: “Tucumán está dando un un giro de 180 grados en lo político”

El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo brindó, este sábado, una conferencia de prensa, al término del acto de Apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura, donde destacó los avances institucionales que está atravesando la Provincia. Estuvo acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo y por el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla.

“En Tucumán estamos dando un giro de 180 grados en lo institucional, lo político y lo social. Puede que algunos tucumanos no lo reconozcan, lo cual está en su derecho, pero muchos otros ya empiezan a notar la diferencia. ¿Acaso no lo ven ustedes todos los días en los canales nacionales?”, reflexionó Jaldo.

El primer mandatario comentó que “la Apertura de Sesiones es uno de los actos más importantes del año, y agradezco a todos los funcionarios, legisladores y a la prensa por su acompañamiento. En cuanto al discurso presidencial de esta noche, aún no está definida la situación por los problemas de traslado causados por el mal tiempo. Aunque existen diferencias políticas, debemos respetar los actos institucionales, ya que son fundamentales para la democracia”.

Por otro lado, dijo que “lo único que pido es que todos los argentinos cedamos un poco en nuestras posturas para buscar consensos y encarrilar el país. La situación actual no es beneficiosa para Tucumán ni para el país, y debemos encontrar puntos de acuerdo para avanzar”.

Respecto a la reforma institucional expresó que “el año pasado, me comprometí con la reforma institucional, y lo que hemos logrado hasta ahora en Tucumán se puede ver en el superávit financiero y las obras con recursos provinciales. A diferencia de la oposición, que dedica su tiempo a hacer comunicados y redes sociales sin responsabilidad, nosotros estamos trabajando”.

En este sentido mencionó que “las reformas, aún no se ha definido si serán por ley o reforma constitucional. Las decisiones que tomemos se aplicarán en 2027, por lo que tenemos tiempo hasta 2026. No aceptamos presiones ni politiquería, necesitamos que los tucumanos trabajen juntos”.

Seguridad

Jaldo recordó que “Tucumán está entre las primeras dos provincias donde más bajó el homicidio. Desde el primer día de gobierno, le pusimos mucho énfasis al tema de la seguridad en la provincia. Queremos que los tucumanos vivan en paz, caminen seguros por las calles. Por eso, yo le agradezco a la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por resaltar el trabajo que venimos haciendo”.

Sobre las intervenciones, el mandatario manifestó que “no estoy de acuerdo con las intervenciones. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof fue elegido por mandato popular y debe terminarlo democráticamente. Me opongo a todo tipo de intervención, en ese sentido creo que el Presidente avanzó demasiado. De la misma manera me opongo a las intervenciones de los partidos justicilistas”.

“Defenderé las instituciones”

Jaldo explicó que “para vivir en este sistema democrático, muchos argentinos y tucumanos han perdido la vida, y quienes tenemos responsabilidad institucional debemos protegerlo. Lo ocurrido ayer, relacionado con un caso de sedición, no es menor. Si el gobierno provincial no hubiera actuado el viernes, los hechos del 2013 podrían haberse repetido. En ese año, murieron entre 8 y 10 personas, se saquearon negocios y supermercados, y muchas personas perdieron todo. Las personas juzgadas ayer intentaban lo mismo: tomar la Casa de Gobierno, usar armas, destituir autoridades y acuartelar a la policía”.

A su vez, dijo que “como gobernador, no me callo y es importante que todos sepan lo que ocurrió. Las pruebas, como las desgrabaciones de los celulares de los implicados, fueron presentadas públicamente. Tomar la Casa de Gobierno con armas, destituir al gobernador, o intentar un golpe de Estado, es una amenaza que no podemos permitir. Quien tiene la documentación en la mano y no denuncia esto, es un cobarde”.

Además indicó que “el viernes del año pasado se detuvo a quienes intentaron llevar a cabo estos hechos. A uno de ellos se le dio prisión preventiva, y sigue enfrentando juicio. Apoyamos al Poder Judicial para que no se permita ningún levantamiento contra el orden democrático. Esta provincia necesita orden, y como gobernador, defenderé las instituciones”.

“Cuando le ponen las esposas le sube la presión”

El gobernador sostuvo que “al abogado Gustavo Morales se le dio 30 días de preventiva. Pero él tiene un problemita: cuando le ponen las esposas, le sube la presión, pero cuando hace TikTok está normal. Entonces, bueno, ese señor va a ir a Benjamín Paz ahora, y ese señor sigue en juicio hoy. Nosotros vamos a apoyar al Poder Judicial. No podemos permitir ni levantamiento de policía, ni toma de Casa de Gobierno, ni que se vayan a las armas, ni hablar de revolución como en la época del Che Guevara”.

Año de la obra pública

“2024 pasamos de tener deuda y pagar en descubierto a contar con un superávit. Ahora, con 2025, hemos planteado que será el año de la obra pública. Y si observan, lo estamos cumpliendo: las rutas 307, 325, las del sur, que estaban en condiciones deplorables, y que sufrían cortes de ruta diarios por la falta de transitabilidad, ya están siendo reparadas”, aseguró Jaldo.

“En cuanto a la problemática carcelaria, Tucumán es un ejemplo. Es la única provincia que inauguró establecimientos penitenciarios el año pasado, y no solo eso, sino que ya están en funcionamiento. Mientras salíamos de Benjamín Paz, ya se estaba ocupando. En resumen, hemos puesto en orden nuestras finanzas y nuestra administración. Hemos realizado seis recomposiciones salariales y hemos cuidado la salud pública, la educación y, especialmente, la seguridad.

Respecto a las obras en el interior, se están llevando a cabo gracias al trabajo conjunto con los intendentes. Cuando un intendente realiza una obra, puede contar con recursos municipales o con el apoyo del Estado Provincial. Además, hay proyectos ejecutados directamente por el Estado Provincial, financiados por fondos nacionales e internacionales, como el acueducto de Vipos, la doble traza de la ruta Bracho-Villa Quintero, y diversas rutas más. También estamos trabajando en la construcción de escuelas para el inicio de clases y con el Instituto de la Vivienda para construir casas para quienes no tienen hogar”, precisó.

“Es cierto que 2024 fue un año complicado, y seguimos atentos a lo que sucede tanto a nivel nacional como internacional. El panorama global está cambiando, y debemos ser cautelosos al tomar decisiones. Sin embargo, quiero ser claro: las obras sí llegarán al interior. Estamos trabajando con los comisionados comunales, los intendentes y los legisladores, y estamos presentes en cada rincón de la provincia”, finalizó.

Reforma Electoral

Acevedo explicó que “ya se tomó la decisión, lo hemos comunicado en más de una oportunidad, la reforma se va a hacer de la mejor manera posible, consensuada porque queremos que sea algo que realmente sirva a Tucumán” y agregó: “no vamos a terminar nuestro mandato sin que haya una reforma electoral en la provincia”.

Por su parte, Mansilla dijo que “trataremos este tema lo lo más rápido posible, es un tema que nos incumbe a los 49 legisladores de diferentes espacios con distintas formas de pensar”, por eso “vamos a trabajar mucho, vamos a tratar de unificar criterios, vamos a tratar de sacar una ley que nos deje conforme a todos”.

Con información de Noticias Argentinas