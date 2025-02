PAMI envía afiliados salteños a buscar atención a Jujuy

Por Aries, Cecilia Vilca denunció que la obra social PAMI no tiene convenios con centros médicos en Salta, por lo que envía a los afiliados a realizarse estudios en otras provincias.

“Mi papá fue paciente oncológico, con el tratamiento ya terminado. Para el control le solicitaron un centellograma, por lo que acudimos a Cordis y nos dijeron que ya no trabajan más con PAMI”, explicó Cecilia. Luego, agregó que, al pedir explicaciones en la institución, la respuesta fue: “Ya no trabajamos con ese centro médico. Aquí en Salta no podemos trabajar con nadie debido a los montos elevados que piden, y PAMI no tiene la capacidad económica para poder pagar esos montos”.

De esta manera, el afiliado fue derivado a la provincia de Jujuy. “Me parece insólito. Estamos hablando de abuelos, personas limitadas, que ya están cansadas y no todos tienen la disposición para viajar”, advirtió la mujer.

Al consultar desde cuándo se implementaba esta modalidad, el auditor del PAMI confirmó que comenzó hace un mes. Ante esto, Cecilia cuestionó: “¿Cómo puede ser posible que haya pasado un mes y todavía no se haya solucionado este problema para los abuelos?”.