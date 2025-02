El legendario actor estadounidense Gene Hackman, ganador de dos premios Óscar y uno de los intérpretes más versátiles y respetados de Hollywood, fue hallado muerto a los 95 años junto a su esposa, la pianista Betsy Arakawa, de 63 años, en su residencia de Santa Fe, Nuevo México.

La policía local confirmó el fallecimiento de la pareja, así como el de su perro, aunque no se han revelado detalles sobre las circunstancias del deceso.

“Todo lo que puedo decir es que estamos en medio de una investigación preliminar de muerte, esperando la aprobación de una orden de registro”, dijo la Policía el miércoles por la noche, antes de que su agencia identificara oficialmente a la pareja.

“Quiero asegurar a la comunidad y al vecindario que no hay peligro inmediato para nadie”, agregó.

Hackman, cuyo nombre real era Eugene Allen Hackman, cumplió 95 años el pasado 30 de enero. Nacido en San Bernardino, California, durante la Gran Depresión y criado en Danville, Illinois, el actor vivió una infancia marcada por la adversidad. Su padre lo abandonó cuando tenía 13 años, y su madre falleció en un incendio antes de que él alcanzara el éxito. A los 16 años, mintió sobre su edad para alistarse en la Marina de Estados Unidos, una experiencia que describió como difícil pero formativa.

La estrella se trasladó a Santa Fe en la década de 1980 y se le veía a menudo por la ciudad en sus primeras décadas en la ciudad. Fue miembro del consejo del Museo Georgia O’Keeffe en la década de 1990 y pronunció un discurso cuando el museo abrió sus puertas en 1997, según un reportaje publicado en The New Mexican.

Una carrera legendaria

Hackman alcanzó la fama con su papel del detective Jimmy “Popeye” Doyle en The French Connection (1971), por el que ganó su primer Óscar a mejor actor. La película, dirigida por William Friedkin, es recordada por su icónica persecución en automóvil por las calles de Nueva York. Dos décadas después, obtuvo un segundo premio de la Academia como mejor actor de reparto por su interpretación del despiadado sheriff “Little Bill” Daggett en Unforgiven (1992), cinta dirigida por Clint Eastwood.

A lo largo de cinco décadas de carrera,Hackman participó en más de 80 películas y recibió cuatro nominaciones adicionales a los Óscar. Su talento fue reconocido por cineastas como Alan Parker, quien afirmó que Hackman estaba en la lista de actores con los que cualquier director desearía trabajar.

Entre sus papeles más memorables se encuentran el experto en vigilancia Harry Caul en The Conversation (1974), el ex alguacil en Mississippi Burning (1988) y el excéntrico patriarca Royal Tenenbaum en The Royal Tenenbaums (2001), por el que ganó un Globo de Oro.

Los papeles inolvidables de Gene Hackman

A lo largo de su carrera, Gene Hackman interpretó personajes complejos y memorables, consolidándose como uno de los actores más versátiles de su generación. Desde policías rudos hasta figuras de autoridad despiadadas, su talento le permitió transitar por diversos géneros y trabajar con algunos de los directores más importantes de Hollywood. A continuación, un repaso por algunos de sus papeles más icónicos.

The French Connection: Hackman ganó el Oscar a Mejor Actor por su interpretación del obsesivo detective neoyorquino Jimmy “Popeye” Doyle, quien persigue a una red de traficantes de heroína. Dirigida por William Friedkin, la película es recordada por su ritmo trepidante y una de las persecuciones automovilísticas más icónicas del cine, filmada bajo las vías elevadas del metro de Brooklyn.

The Conversation: En el thriller de Francis Ford Coppola, Hackman interpretó a Harry Caul, un experto en vigilancia atrapado en una crisis de conciencia. Un año antes, había brillado junto a Al Pacino en Scarecrow, que ganó la Palma de Oro en Cannes.

Mississippi Burning: Inspirada en la investigación del FBI sobre la desaparición de tres activistas por los derechos civiles en 1964, Hackman encarnó a un exsheriff de Misisipi que emplea su conocimiento del sur para desentrañar la red del Ku Klux Klan. Su actuación le valió una nominación al Oscar a Mejor Actor.

Unforgiven: Hackman interpretó al brutal sheriff “Little Bill” Daggett en el wéstern dirigido por Clint Eastwood, quien también protagonizó el filme como su enemigo, el pistolero retirado Will Munny. Su papel le otorgó el Oscar a Mejor Actor de Reparto, consolidando su prestigio en Hollywood.

The Royal Tenenbaums: En la comedia negra de Wes Anderson, Hackman dio vida a Royal Tenenbaum, el patriarca de una excéntrica familia neoyorquina que intenta explicar a sus hijos su separación de Etheline Tenenbaum (Anjelica Huston). La película le otorgó su tercer Globo de Oro.

Con información de Infobae