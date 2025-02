Mirtha Legrand, reconocida figura de la televisión argentina, celebra su cumpleaños rodeada de amigos y admiradores. Durante una entrevista con Rony Vargas para Cadena 3, expresó su felicidad y agradecimiento por su trayectoria: "Me siento como una heroína. Me siento importantísima, me siento feliz, contenta, agradecida a mí misma por haber hecho esta carrera".

La actriz y conductora, que ha sido un referente en el mundo del espectáculo, compartió que ha recibido un gran cariño del público, especialmente en su reciente visita a Mar del Plata. "He recibido una prueba de amor, de cariño del público, especialmente del interior, que son los que se reúnen en los teatros. Algo maravilloso, maravilloso".

Mirtha se siente orgullosa de su carrera y de su capacidad para expresar sus pensamientos: "Yo me siento una referente, sí, porque digo lo que pienso sin molestar, sin dañar suavemente, pero lo digo". Su sinceridad y observación de la realidad del país son características que la definen.

El día de su cumpleaños, Mirtha se reúne con amigos en casa de su hija Marcela para celebrar. "Desde que me desperté no hago más que recibir ramos de flores, de amigos, de conocidos. La verdad es que hoy me siento una reina".

En un momento divertido, la conductora aclaró un rumor sobre su vida amorosa, desmintiendo que se haya comprometido en San Juan: "No, no. Voy a decir la edad, señora. Me comprometí en Córdoba". Este cumpleaños marca otro año de vida de una mujer que ha dejado una huella imborrable en la cultura argentina.

Con información de Cadena 3