Avanza la limpieza de canales en la ciudad

En ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries, Alfredo Vorano – subsecretario de Espacios Públicos de la Municipalidad - informó sobre los trabajos que se vienen realizando en los canales de la ciudad.

“Hace varios años que los canales no tenían mantenimiento, ahora tenemos un plan anual para recuperarlos y, una vez cumplida la tarea, no dejarlos caer”, indicó el funcionario, y añadió que la intensión es no tener problemas posteriores de anegamientos.

Explicó, en tanto, que, de acuerdo a las dimensiones del canal, se utiliza maquinaria pesada del Ejército para la tarea o, en el caso de los más chicos, son los operarios de la Municipalidad los que recorren el espacio.

“Contamos con un convenio con el Ejército. Hacemos un trabajo conjunto”, apuntó Vorano, y añadió que parte de esos sedimentos – los que no están contaminados – son reutilizados para rellenar y nivelar terrenos en distintos puntos de la Capital.

Finalmente, Vorano advirtió que, a pesar de los trabajos, en muchas zonas los vecinos siguen arrojando residuos en los canales.

“Es constante encontrarse con basura en los canales; se limpia y por atrás ya se está ensuciando. Muchos vecinos no se dan cuenta que el Municipio está gastando dinero en la tarea y que las obstrucciones de canales luego producen inundaciones”, concluyó el Subsecretario.