El Gobierno contestó a CFK tras las críticas: "Empobrecieron al 57% de la población"

Desde Casa Rosada respondieron a los cuestionamientos de la expresidenta Cristina Kirchner, que habló de "dólar planchado" y tildó de "econochanta" al titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo.

El subsecretario de Prensa, Javier Lanari, publicó en su cuenta de X: "El kirchnerismo devaluó el peso de $ 60 a $ 1300 entre 2019 y 2023. Multiplicaron el valor del dólar por 22 en cuatro años. Lo único que lograron fue empobrecer al 57% de la población. Es claro que hay que hacer lo contrario al kirchnerismo...".

Cristina Kirchner habló de "dólar planchado" en su cuenta de X y tildó de "econochanta" a Caputo, con chicanas al Presidente por sus fuertes críticas a economistas: "Debo reconocer que, en materia de 'argumentos originales' sobre el dólar planchado y sus consecuencias, el que se lleva tu premio al econochanta del mes es tu ministro de Economía ‘Toto’ Caputo".

La expresidenta criticó al ministro de Economía: "Cuando intentó explicar por qué la Argentina está muy cara tanto para los argentinos (que salen a vacacionar al exterior y a comprar de todo a los países limítrofes porque está más barato), como para los extranjeros (que vienen a nuestro país y no pueden creer los precios que ven); dijo que en realidad en Argentina 'el dólar no está atrasado... sino que son los precios los que están adelantados'. ¡De antología! '¡Precios adelantados!…' Esa sí que no la tenía. ¿Será un hallazgo conceptual de la Escuela Austríaca? Con Milei: Argentina cara para todos y todas".

