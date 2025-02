Milei justificó el despido del extitular de la ANSES: "La agenda la determino yo"

El presidente Javier Milei reveló esta tarde los motivos por los que decidió desplazar al titular de la ANSES Mariano de los Heros y sostuvo que fue "una falta de respeto" hablar sobre la agenda de reformas del Gobierno sin su consentimiento, por lo que el funcionario "voló por los aires".

"No tenía que hablar de un tema que no está en agenda, ¿a título de qué lo hizo? La agenda política la determino yo, no un funcionario de segundo orden", explicó el mandatario, en declaraciones a Radio Rivadavia, sobre la salida de De los Heros, quien había hablado sobre la reforma previsional.

El Gobierno decidió destituir de su cargo a de los Heros por haber manifestado que el Gobierno impulsaba una reforma previsional “antes de fin de año”, algo que fue desmentido por el Presidente horas antes de hacer oficial su despido.

Los dichos de Mariano de los Heros sobre la reforma previsional

Mariano de los Heros enmarcó la necesidad de avanzar en una reforma previsional en lo firmado por Milei y los gobernadores en el Pacto de Mayo. "Es el punto 9 del Pacto de Mayo", recordó el titular de la Anses en declaraciones a medios durante el fin de semana.

"El promedio de los años que compran por moratoria está arriba de los 25. O sea, es gente que ha aportado 5 años y 25 los compran a un precio vil. Con lo cual hay un estímulo negativo a la formalización, porque termina ganando el que se mantiene en la informalidad", apuntó De los Heros.

Al momento de dar soluciones, el titular de la Anses también marcó el camino de la reforma laboral o, al menos, de las cargas sociales que pagan los empleadores: "La informalidad tiene que ver también con los impuestos al trabajo, que es una cuestión que el Gobierno también está evaluando", sostuvo.

Para el futuro de las personas que ya no pueden acceder a la moratoria, De los Heros fue claro: "Hay gente que no llega a los 30 años de aportes porque ha cambiado el mundo laboral. Entonces, quien hoy no llega a los 30 años de aportes no tiene derecho a la jubilación".

