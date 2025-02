Trump denunció la brutalidad de Hamas contra los rehenes israelíes liberados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este domingo a las imágenes de los rehenes israelíes liberados este sábado en el marco del acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamas, comparando su estado de salud con el de los supervivientes del Holocausto.

“Literalmente, parecen fotos antiguas de supervivientes del Holocausto”, declaró el mandatario

Trump afirmó que los rehenes se encuentran en “una condición horrible” y que algunos “parecen haber envejecido 25 años”.

“Estaban demacrados. Parecía que era de hacía muchos años, como supervivientes del Holocausto, y no sé cuánto tiempo podremos soportarlo”, agregó.

El acuerdo, alcanzado con la mediación de Estados Unidos, Egipto y Qatar, ha permitido la liberación de varios rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes. Sin embargo, Trump cuestionó la actitud de Hamas en el proceso de negociación.

“Aunque hay un acuerdo que deben lograr, las milicias palestinas siguen regateando. Los liberados están en muy malas condiciones. Han sido tratados brutalmente, horriblemente”, afirmó el mandatario.

El mandatario estadounidense también aseguró que está “perdiendo la paciencia” tras ver las imágenes de los rehenes israelíes liberados.

“Han sido tratados brutalmente, horriblemente. Incluso los que salieron antes estaban en un poco mejor forma, pero mentalmente fueron tratados muy mal. ¿Quién podría soportar eso? Ya sabes, en algún momento vamos a perder la paciencia. (...) Parecen no haber comido en un mes, no hay razón para eso, y no sé cuánto tiempo más podremos soportarlo”, expresó.

Con información de Europa Press y The Associated Press