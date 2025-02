Boca debe informar sueldos, contratos y cantidad de socios

La historia comenzó el año pasado, con más de 90 pedidos de informes por parte de la oposición de Boca sobre contratos, sueldos, cantidad de socios y demás. Los benditos informes nunca llegaron (el club ni siquiera los contestó), pese a todo la Asamblea aprobó el balance con los votos del oficialismo y el representante de la minoría en la Mesa Directiva del órgano, Sergio Brignardello, hizo la correspondiente denuncia a la Inspección General de Justicia.

El motivo: no se sabía qué se estaba votando y así no podía representar correctamente a los socios que no votaron a la actual conducción. Finalmente, luego de varios meses, la IGJ le dio la razón al denunciante.