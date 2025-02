Después del durísimo enfrentamiento entre trabajadores de frontera y efectivos de la Gendarmería Nacional registrado el 18 de diciembre en Orán, y que dejó como saldo la muerte del bagayero Fernando Martín Gómez “la causa no está avanzando”, denunció uno de los abogados interviniere.

David Leiva sostuvo que hubo intención de matar o lastimar, porque está demostrado que dispararon a quemarropa, y cuestionó que ni siquiera se sepa quién está realizando la investigación porque Gendarmería no puede investigarse a sí misma.

“Dicen que no llevaban armas de fuego y no entiendo que lancen un Plan Güemes para combatir el narcotráfico y no estén armados”, dijo Leiva al cuestionar la intervención de esa fuerza en el control de frontera.

“En el norte hay una situación social delicada, y muchos de los bagayeros y mulas, que transportan mercadería y hasta drogas son víctimas de un sistema perverso que los usa y desecha. Ellos sólo buscan un trabajo para sustentar a sus familias”, subrayó el Dr. Leiva.

Además de cuestionar la falta de avance de la causa por la “inexperiencia” de la Fiscalía Descentralizada de Orán “porque habitualmente investiga contrabando o narcotráfico y no asesinatos”, también cuestionó la poca colaboración del Cuerpo de Investigación Fiscal de la Provincia. “Falta expertos. Es una verdead que huye con todo el tiempo que están dejando pasar”, remarcó David Leiva.