Amnistía Internacional negó la noticia del pago de 200 millones a Lali Espósito

Amnistía Internacional desmintió la autenticidad de un documento que circuló recientemente en redes sociales y algunos espacios de difusión vinculados a sectores libertarios. Dicho documento aseguraba que la organización había pagado a la cantante Lali Espósito una suma de 200 millones de pesos por participar en una manifestación contra el fascismo en Buenos Aires. La entidad negó rotundamente la veracidad del supuesto contrato y denunció la utilización indebida de su nombre y logotipo.

A través de un comunicado oficial, Amnistía Internacional aclaró que no emitió ni firmó ningún contrato con Espósito y calificó el documento como una "falsificación".

Además, advirtió sobre la propagación de noticias falsas y la manipulación de información en entornos digitales. La organización, que trabaja en la defensa de los derechos humanos a nivel mundial, enfatizó la necesidad de verificar las fuentes de información antes de compartir contenidos de dudosa procedencia.

“Más trucho que billete de tres pesos”, comienza el posteo de Instagram en el que aclara la información. “Nunca le pagamos nada a Lali. Usan deliberadamente el logo de Infobae y el nombre de Amnistía Internacional para darle ‘credibilidad’ a un documento que ni siquiera tiene la información básica que necesita un contrato para ser válido. El ‘diseño’ del contrato, chicos, por favor, está hecho con herramientas medievales (una coincidencia con la narrativa oficial). Solo un Fanático podría hacer esto por nosotros”, agrega.

Y añade: “Cuando los gobiernos no logran imponer su discurso y hay un fuerte contrapeso colectivo, eligen las más obtusas estrategias para intentar deslegitimizar los reclamos genuinos de la sociedad civil. Se enojan con nosotros, además, porque contribuimos a exponerlos ante el mundo cuando no respetan los consensos acordados por los países sobre los derechos de las personas. Dato interesante: no hay antecedentes locales de una operación de este tipo contra Amnistía Internacional, al menos desde el retorno a la democracia”.

La noticia falsa se había viralizado rápidamente y fue replicada por diversas cuentas en redes sociales que acusan a figuras públicas de recibir financiamiento para participar en actos políticos.

En este caso, se señalaba que la artista habría recibido una suma millonaria de parte de Amnistía Internacional con el objetivo de impulsar un mensaje antifascista en el contexto político actual de Argentina.

La propia Lali Espósito también desmintió la información a través de sus redes sociales. La artista compartió la aclaración de Amnistía Internacional y expresó su rechazo a la difusión de información falsa. En su mensaje, escribió: “Para adelante con la verdad y el amor”.

En su comunicado, Amnistía Internacional reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos y su postura en contra de la desinformación. "Es fundamental combatir la propagación de noticias falsas que buscan dañar reputaciones y generar confusión en la opinión pública", manifestó la organización en su mensaje oficial.

La difusión de información falsa en redes sociales ha sido un problema creciente en el ámbito político y social, con diversas figuras públicas siendo blanco de este tipo de prácticas. La rapidez con la que circulan este tipo de contenidos y su impacto en la percepción de la realidad han generado llamados de atención por parte de organizaciones y especialistas en medios de comunicación. En este contexto, tanto Amnistía Internacional como Lali Espósito insistieron en la necesidad de corroborar la información antes de compartirla y contribuir a la desinformación.

