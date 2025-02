Francos, sobre la Marcha Antifascista: "No me parece que haya sido significativa"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que la Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista LGBTIQ+ que se realizó el sábado en todo el país no fue "significativa" y cuestionó a los "grupos políticos" que, según señaló, "aprovechan" y "utilizan" las manifestaciones en contra del Gobierno.

"Fue una expresión de un grupo de la sociedad acompañado por otros grupos políticos que, como siempre, aprovechan estas expresiones en contra del Gobierno nacional, fundamentalmente en contra del Presidente de la Nación, y se pegan varios para hacerla", sostuvo este lunes.

"De todas maneras, no me parece que haya sido una marcha más significativa contra, del otro lado, todos los argentinos que no le prestan atención a esta marcha y saben que son cuestiones totalmente politizadas", agregó en diálogo con radio Mitre.

Francos lamentó que "se haya utilizado" la manifestación "cuando de ninguna manera el Presidente ni nadie que integra su equipo tiene estas posiciones fóbicas contra un colectivo que sabemos que existe, por supuesto, pero fundamentalmente nuestro gobierno es un gobierno liberal".

El jefe de Gabinete apuntó contra "aquellos sectores de la política, sobre todo el que nos precedió en el gobierno, que han utilizado a estos colectivos para generar organismos, ministerios, entidades autónomas, etcétera" que, "con recursos del Estado y la idea de que van a atenderlos, en realidad están haciendo política".

"Leí y releí el discurso del Presidente en Davos y no encuentro de ninguna manera que él haya expresado una posición contra contra ese sector, para nada, así que lamento mucho la mala interpretación y seguiremos trabajando de la misma manera que lo venimos haciendo hasta ahora", afirmó.

Con información de C5N