El IPS no paga a Bioquímicos y los afiliados se perjudicarán más en febrero

La Asociación Bioquímica de Salta advirtió sobre la crítica situación con el Instituto Provincial de Salud (IPS) debido a la falta de pago de prestaciones desde noviembre. “El 16 de enero venció la factura y no tenemos ninguna noticia sobre cuándo se abonará”, explicó Julio César Oulier, en diálogo con Aries.

Ante este escenario, desde el 23 de enero los bioquímicos decidieron dejar de financiar el 100% de los estudios, trasladando el 50% del costo a los afiliados. “Es una medida que no queremos tomar, pero el dinero no llega a los prestadores y no sabemos dónde se cortó la cadena de pago”, afirmó Oulier, quien preside la Asociación.

Si la situación no se resuelve antes del 16 de febrero, los afiliados deberán cubrir el 100% del valor de sus prácticas y luego solicitar el reintegro al IPS, alertó “Esperamos no llegar a ese punto, por eso pedimos diálogo urgente con las autoridades”, advirtió.

La preocupación también alcanza a los servicios de internación, ya que los pagos de octubre aún están pendientes. “Esa deuda nos habilita a cortar el servicio, pero no es nuestra intención. Queremos soluciones, no conflictos”, expresó Oulier.

Los bioquímicos recalcan que el problema afecta su funcionamiento diario, ya que dependen de esos fondos para pagar sueldos y reactivos. “Nosotros también tenemos obligaciones que cumplir, y sin fecha de pago concreta, la situación es insostenible”, enfatizó.

A pesar de las advertencias, la Asociación Bioquímica mantiene la esperanza de encontrar una solución antes del 16 de febrero. “Si nos aseguran una fecha de pago, podríamos flexibilizar la medida. Pero sin respuestas, la única opción será que los afiliados afronten el 100% del costo”, concluyó Oulier.