Usuarios reportan consumos duplicados en tarjetas de crédito

El problema parece estar vinculado a un error técnico en el procesador de algunos emisores de tarjetas, que principalmente a Visa, aunque también se registraron casos con Mastercard y American Express. Según fuentes del sector financiero, el incidente es temporal y ya se está trabajando en una solución. Se espera que la situación quede normalizada en el transcurso del día.

Visa, una de las principales emisoras involucradas, explicó: “El incidente no es de Visa sino del procesador de algunos emisores. Este problema técnico afecta exclusivamente la visualización de los consumos, pero no representa un cobro real adicional”. La empresa aseguró que los usuarios no deberán pagar los montos duplicados y que el error será corregido en breve.

Bancos como Santander y BBVA ya comunicaron la situación a sus clientes a través de mensajes en sus plataformas digitales. Santander, por ejemplo, emitió un aviso que dice: “Puede que se estén mostrando duplicados algunos consumos en la tarjeta. No te preocupes, esto no va a afectar tu disponible para compras y ya estamos trabajando para solucionarlo”.

En tanto, BBVA, que tiene como próxima fecha de cierre de resúmenes el jueves 30 de enero, indicó que el problema debería estar completamente resuelto antes de esa fecha.

¿Qué hacer al respecto?

Las entidades bancarias y los emisores de tarjetas aconsejan a los clientes lo siguiente:

- Evitar reclamos inmediatos: dado que el problema es técnico y temporal, no es necesario realizar una denuncia en este momento.

- Esperar al cierre del resumen: si el problema persiste al momento del cierre del estado de cuenta, será el momento adecuado para hacer el reclamo formal ante el banco.

- Revisar la próxima liquidación: en caso de que algún consumo duplicado aparezca como cobro efectivo en el resumen, los clientes podrán solicitar la corrección a través de los canales de atención al cliente.

- Desde las instituciones bancarias y las empresas emisoras de tarjetas, aseguran que el problema no se debe a fraude ni a hackeo. Se trata exclusivamente de un error en la visualización de los consumos en los sistemas digitales, lo que genera tranquilidad respecto a la seguridad de las operaciones.

Reacciones en redes sociales

En la red social X (antes Twitter), los reclamos y comentarios no se hicieron esperar. Usuarios expresaron su preocupación y compartieron sus experiencias. Algunos de los mensajes más destacados fueron:

“Revisen sus consumos en Visa porque están duplicando y hasta triplicando consumos. Apuren en el reclamo”, escribió @NicolasSchrute.

“Recién llamé y me dijeron que están solucionándolo en el día. Casi me infarto con el monto a pagar”, comentó @luuchines.

“Me llegó el resumen de Visa Ciudad y me viene un consumo duplicado, como que me cobran cuota uno y cuota dos juntas”, señaló @ElisaMathez.

TN