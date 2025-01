El Gobierno y el FMI terminaron la primera ronda de negociaciones

Casi una semana después de su llegada a Buenos Aires, el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional y los funcionarios del Gobierno nacional continuaron en el inicio de la semana el contacto en la primera ronda de negociaciones hacia un acuerdo nuevo..

El centro del toma y daca entre Buenos Aires y Washington es el esquema cambiario, y voces con conocimiento de la dinámica interna del organismo arriesgan que podría haber un programa corto de un año para postergar una discusión hasta después de las elecciones.

Con sigilo, los integrantes del staff que llegaron el miércoles a la Argentina continúan su trabajo de intercambio técnico con el equipo económico, entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. Fuentes oficiales mencionaron que la comitiva permanecería en Buenos Aires hasta este martes, pero desde el Fondo Monetario no confirmaron la información..

Por lo pronto, el organismo no hizo ninguna declaración desde el inicio de la misión y en los despachos oficiales incluso se especulaba con que no habría mensaje tampoco al cierre de las reuniones, una formalidad habitual. En el mercado se descuenta que el esquema de metas no forma parte de las discusiones más ríspidas, a diferencia del esquema cambiario.

El rígido crawling peg, que será más lento desde febrero, el dólar blend exportador que desvía 20% de las liquidaciones al tipo de cambio contado con liquidación, y las restricciones cambiarias que todavía se mantienen -entre ellas el límite cruzado entre operaciones en el mercado oficial y los paralelos, o la remisión de utilidades a casas matrices- asoman como el eje de la pulseada con los técnicos del FMI.

Un informe de la Fundación Capital aseguró que “cambios relevantes en la política económica sólo vendrán de la mano de un desembolso importante de divisas por parte del organismo, aunque lo más probable es que las autoridades no estén dispuestas a asumir demasiados riesgos en un año electoral y opten por una salida de las restricciones cambiarias muy secuencial”, mencionó y ejemplificó con una eliminación del dólar blend o un sistema de flotación cambiaria entre bandas, que establezcan un piso y un techo de intervención oficial.

En ese sentido, la consultora fundada por Martín Redrado consideró: “Entendemos que el organismo podría otorgar fondos frescos, aunque a cambio solicitaría atender a las condicionalidades expuestas”. “Del mismo modo, para que las autoridades decidan cambiar la política económica actual que le dio frutos en materia de desinflación, acumulación de reservas y contención de brecha, esperarán que el desembolso sea importante. Así, entre estos dos extremos se encuentran las negociaciones, donde el ‘cómo’ y el ‘cuánto’ resultarán la clave del programa final que se acuerde”, concluyó la Fundación Capital.

El ex director del Departamento del Hemisferio Occidental Alejandro Werner había estimado recientemente que los desembolsos podrían estar entre los 10 mil y 15 mil millones de dólares. El presidente Javier Milei dijo, por su parte, que la negociación se centra no solo en el monto que tendrá la operación sino también en la secuencia de los desembolsos y que puede haber un acuerdo paralelo con inversores privados.

El propio Werner, en una columna de opinión publicada este lunes en el sitio web del think tank Peterson Institute for International Economics (PIIE) analizó el estado de la negociación entre la Argentina y el FMI y planteó que hay tres escenario posibles. Los dos primeros son de probabilidad menor: en primer lugar, que la Argentina desista de un acuerdo por no ceder a modificaciones en el esquema cambiario y que eso le haga seguir perdiendo reservas por el pago de deuda a lo largo de 2025.

Un segundo escenario implicaría que el Fondo Monetario acepte “cambios cosméticos” en el esquema cambiario a cambio de desembolsos grandes por influencia de la Casa Blanca. Pero el tercero, que Werner señala como el más probable, involucra no uno sino dos acuerdos.

“El resultado más probable es un enfoque gradual. El FMI podría brindar apoyo de corto plazo para cubrir las obligaciones de Argentina con el Fondo en 2025 a través de un Acuerdo Stand-By (SBA) de un año, que también permitirá a otras instituciones financieras internacionales renovar el servicio de la deuda de Argentina”, planteó el ex funcionario del organismo.

Y en ese sentido, la relación continuaría después de las elecciones legislativas de octubre, cuando “se implementará un programa más sólido (probablemente un Extended Fund Facility). Esta segunda etapa probablemente implicaría un mayor respaldo financiero, con desembolsos netos positivos del FMI durante 2026, condicionados a la corrección de la sobrevaluación de la moneda y a la aceleración del desmantelamiento de los controles cambiarios”, arriesgó Werner.

En este contexto, el equipo económico decidió activar otro canje de deuda (para un bono CER que había sido excluido en la operación de la semana pasada) en pesos, una medida que el mercado leyó como parte de los compromisos previos del Gobierno antes de alcanzar un acuerdo nuevo. La conversión del viernes último resultó en una adhesión del 64%, lo que implicó despejar el pago de unos 14 billones de pesos que tenían lugar a lo largo de 2025.

En este caso, comunicó la Secretaría de Finanzas, el canje será abierto solamente para los tenedores del Boncer que vence el 14 de febrero próximo a cambio de una Letra Capitalizable del Tesoro con fecha de finalización en noviembre de este año. Como máximo buscará convertir unos 4 billones de pesos.

Con información de Infobae