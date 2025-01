En Aries, el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán valoró los avances logrados por el Plan Güemes en la lucha contra el narcotráfico, aunque se mostró crítico con el enfoque actual. “Si me preguntan, me gustaría que esos golpes sean más arriba de las organizaciones. No quiero cárceles llenas de pobres, de gente que por necesidad termina atrapada en este mundo”, señaló.

El Plan Güemes, gestionado por una mesa Interfuerzas Nacionales y la Policía de la provincia, ha dado importantes resultados. Zigarán mencionó como ejemplo la reciente detención de un comandante mayor retirado de Gendarmería en Mendoza, resultado de un trabajo de inteligencia. Sin embargo, advirtió que las acciones deben centrarse en las cabezas de las redes delictivas. “Llenamos las cárceles de chancheros, los que cruzan droga de noche por necesidad, pero no llegamos a los verdaderos responsables”, apuntó.

El interventor también subrayó que, si bien apoya el trabajo de las fuerzas de seguridad, es necesario un uso más efectivo de las herramientas de inteligencia. “Debemos golpear más alto. Estas personas atrapadas por necesidad cumplen con su condena, pero las organizaciones siguen operando. Hay que desarticularlas desde arriba”, completó.