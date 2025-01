El posible acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza todavía genera rispideces. Pese a la iniciativa del Presidente Javier Milei y la rápida respuesta operativa de Mauricio Macri al ofrecer un equipo de trabajo para avanzar en un posible pacto, las negociaciones están por estas horas en un punto muerto. Cerca del expresidente desconfían de las posibilidades de que las conversaciones lleguen a buen puerto y ponen el foco en el entorno de Milei, en especial en Santiago Caputo.

Fuentes de primera línea del PRO señalaron a TN que el pase del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, aumentó las tensiones entre las partes, aunque haya sido una formalidad. Sucede que en el partido fundado por Macri temen que haya un efecto dominó en algunos jefes comunales que tienen afinidad con el Gobierno. Para evitar fugas en el espacio y retomar la centralidad de la conversación, Macri analiza ponerse al frente de las conversaciones.

“No hubo ninguna reunión ni ningún avance”, apuntó a este medio una fuente del PRO. No obstante, otro dirigente con peso en el partido manifestó que “luego de las tensiones de días atrás, ahora se pasó a un escenario más neutral”. El gesto de Cristian Ritondo, jefe de bloque del PRO en Diputados, de ir a la Casa Rosada para participar de la reunión con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, es un indicio de acercamiento. Y Ritondo tiene línea directa con Macri y ninguna de sus acciones son a espaldas del expresidente.

Pero además, el titular de la bancada del PRO en la Cámara Baja sostiene que deben ir juntos con LLA en la provincia de Buenos Aires, donde él es presidente del partido. Y es el principal articulador con el Gobierno en el Congreso, con el aval de Milei, que en cada oportunidad lo destaca como un aliado y alguien a quien valora políticamente.

Negociaciones estancadas y el rol de Macri

Otro de los denominadores comunes en las filas de Macri tiene que ver con responsabilizar al entorno del Presidente de las truncas conversaciones entre el PRO y La Libertad Avanza. “Las cosas que ensuciaron la conversación del acuerdo tiene que ver con gente que no son ni Javier ni Mauricio”, remarcó a TN un referente del partido fundado por Macri.

Así es que el expresidente tiene la intención de retomar las riendas de la relación con Milei. Desde un principio cuestionó el rol de su entorno, en especial la figura del asesor de la Presidencia, Santiago Caputo. Siempre lo señaló como el que ponía trabas en la relación, sin voluntad de escuchar las sugerencias de Macri. Estos desaires detonaron esa relación.

El caso es que los reparos no son solo del PRO y de Mauricio Macri, sino que en Casa Rosada tampoco están tan seguros de avanzar en ese sentido. En efecto, hasta la fecha no hubo una respuesta -ni formal ni en privado- sobre la propuesta de confluir en una mesa de trabajo. “Es evidente que el interés no es genuino”, sentenciaron en el círculo íntimo de Macri.

Mientras tanto, Macri espera la respuesta del Gobierno y no piensa en apurar los plazos. Por estos días, encabeza reuniones de trabajo de manera virtual, mientras descansa en su casa de veraneo en Cumelén. Desde allí, coordina encuentros con sus principales espadas legislativas, enfocado en la vida interna del partido.

Pese al desencuentro de los últimos días, en ambos sectores del PRO sostienen que estos cruces no afectan la relación con el Gobierno, porque los interlocutores siguen siendo los mismos. Al frente del trabajo con el Ejecutivo están Ritondo, y la también legisladora Silvana Giudici.

En el PRO confían en que si hay un acuerdo, se pueden buscar los matices que se adapten a cada territorio, pero tiene que haber acuerdo macro. Si no lo hay, se verá en cada lugar. No necesariamente tiene que ser el mismo acuerdo en todos lados. Tendrá peso en esa definición los lugares donde el PRO es gobierno (CABA, Chubut y Entre Ríos).

Con información de TN