En el tercer trimestre de 2024 los salarios volvieron a perder participación en la distribución del ingreso. Sucedió en el marco de una pérdida importante de puestos de trabajo e ingresos que aumentaron por debajo de la inflación.

Según datos del INDEC, correspondientes al período julio-septiembre del año pasado, la Remuneración al Trabajo Asalariado (RTA) representó el 43,2% del Producto Bruto Interno (PBI), cuando en el mismo período de 2023 era del 44,7% y en el trimestre inmediatamente anterior era del 43,5%. La RTA contempla dos componentes: a) los sueldos y los salarios por pagar en dinero o en especie y b) las contribuciones sociales a pagar por los empleadores.

El economista Juan Graña remarcó además que el dato es bastante menor al pico de 53% alcanzado en 2015, aunque en términos históricos no es tan bajo. "La caída muestra que los costos del programa de estabilización los cargaron los trabajadores que pudieron apropiarse de una porción menor del ingreso", profundizó al respecto.

Vale aclarar, no obstante, que la caída interanual respondió fundamentalmente a lo ocurrido en el sector público, ya que en el sector privado hubo una tenue mejora.

Los trabajadores, víctimas del desempleo, la precarización y la pérdida salarial

La merma se dio en un contexto de creciente desempleo y precarización del mercado laboral. Según el mencionado informe, titulado "Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra", mientras los puestos de trabajo asalariados registrados cayeron 2% en términos interanuales, los empleos asalariados informales avanzaron 1,4% y los no asalariados (que incluye a los monotributistas) crecieron en 1,8%.

Los rubros que más fuentes laborales perdieron fueron: la Industria manufacturera (-4,2%), la Construcción (-3,7%) y el Comercio (-3,2%), las tres actividades con más peso en el PBI y muy vinculadas al mercado interno.

En materia de salarios, los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) indicaron que, luego de un fuerte derrumbe del poder adquisitivo de los trabajadores formales del sector privado entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, a partir de abril comenzó a observarse un repunte, que pareció encontrar un freno en agosto. En septiembre los sueldos de este segmento, el más estable y de mayores derechos laborales, se ubicaban un 2,4% por debajo del nivel previo a la llegada de Javier Milei a Casa Rosada.

Mucho más rezagados quedaron los ingresos de los empleados públicos y los trabajadores informales. Para los primeros el INDEC registró un desplome real del16,1% en los primeros diez meses de la era Milei.

Creció el peso del Ingreso Bruto Mixto: ¿precarización o cambio estructural del mercado laboral?

Mientras tanto, el Excedente Bruto de Explotación (EBE), que a grandes rasgos explica la porción del ingreso nacional apropiado por el capital, representó el 44,5% del PBI, medido como el Valor Agregado Bruto (VAB). Vale remarcar que este dato corresponde a empresas constituidas en sociedad y el INDEC lo obtiene una vez que la remuneración de los asalariados y los impuestos (netos de subsidios) sobre la producción se deducen del VAB.

Un 13,9% de la renta fue captado por el Ingreso Bruto Mixto (IBM), que es el saldo contable de las empresas no constituidas en sociedades, propiedad de los hogares cuyos propietarios o miembros aportan mano de obra no remunerada de una clase similar a la que podrían aportar trabajadores remunerados. El INDEC explica que recibe tal nombre "ya que implícitamente contiene un elemento de remuneración del trabajo realizado por el propietario o por otros miembros del hogar que no puede identificarse por separado del rendimiento obtenido por el propietario como empresario".

Mientras el EBE mostró una leve merma de 0,14 puntos porcentuales, el IBM arrojó un incremento de 0,56 puntos. Respecto de este incremento, Graña sostuvo que "en el marco de la crisis en la que estamos refleja más un proceso de precarización que otra cosa", como podría ser un cambio estructural en el mercado de trabajo.

Ámbito