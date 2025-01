Luciano Benavides fue cuarto en motos en el Dakar 2025

Luciano Benavides (KTM) redondeó el cuarto puesto final en la categoría donde el ganador fue su compañero de equipo, el australiano Daniel Sanders (KTM). “No terminé como realmente debería o me hubiese gustado. En la segunda semana debo haber sido uno de los más rápidos. Es mi mejor resultado, pero me voy convencido de que puedo ganar el Dakar”, afirmó. Ante la consulta de Infobae sobre qué cambió en él para convencerse de que puede ganar, aseguró: “Me sentí más seguro y el poder ganar una etapa abriendo pista (tuvo que ‘barrer’ el recorrido formando la huella), es algo que no recuerdo”.