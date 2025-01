Brindarán un taller para afianzar la enseñanza en matemáticas

En el marco de las propuestas de verano de la Biblioteca Provincial se brindaron talleres didácticos para niños y adolescentes, orientados al aprendizaje de las matemáticas.

“DaDaLU Didácticos son juegos didácticos donde los niños ponen al alcance de otros participantes, los contenidos que han aprendido y a la vez, les brinda la posibilidad de descubrir que se pueden resolver ejercicios a partir del juego, incluso alternando con niños de otras edades”, explicó la docente de educación primaria y coordinadora de la iniciativa, Lucia González.

La propuesta abarcó participantes de 6 a 14 años de edad, abordando numeración, formas, geometría e introducción al álgebra. González adelantó que en febrero se realizarán talleres para adultos.

“Los padres me decían que se encontraron muchas veces, con que no podían acompañar a los niños porque se habían olvidado, había temas que ellos ya no comprendían. Entonces esta propuesta es para estudiantes de la docencia, para docentes que están en ejercicio, para psicopedagogas y para adultos en general”, detalló.

El taller DaDaLU Didácticos para adultos, se realizará los días 10, 11 y 12 de febrero de 10 a 12 horas en la Biblioteca Provincial ‘Dr. Victorino de la Plaza’, de manera gratuita.